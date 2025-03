Regione – Legge 194, Battisti: “Nel Lazio altro passo indietro sui diritti delle donne” | TG24.info

“Mentre proprio oggi ricorrono 46 anni dall’istituzione della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, la Regione Lazio di Rocca compie l’ennesimo passo indietro in tema di diritti. Il peggior compleanno possibile per una legge di civiltà a tutela delle donne”. Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Il voto contrario – spiega – delle destre in consiglio regionale alla mozione, che ho sottoscritto con le consigliere Mattia, Califano e Bonafoni, e che voleva impegnare la Giunta Rocca ad opporsi in sede nazionale all’emendamento sulle associazioni pro Life nei consultori, è l’emblema di una cultura politica medievale di questa maggioranza.

Un provvedimento che rappresenta l’ennesima offesa ai diritti della donna e alla sua autodeterminazione. Viviamo in un Paese in cui il diritto all’interruzione di gravidanza è già sotto attacco, mentre altri, giustamente, inseriscono la tutela del diritto all’interruzione di gravidanza in Costituzione. Per questo – conclude – continueremo ad opporci duramente a queste politiche oscurantiste”.