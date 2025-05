Regione – LazioCrea, approvato il bilancio 2024 | TG24.info

Tra i risultati ottenuti, stabilizzazione finanziaria e revisione della spesa

È stato approvato il bilancio di esercizio 2024 di LAZIOcrea. I costi intermedi (acquisti, servizi, locazioni) si sono ridotti del 6,55% passando da 91.968.091 euro del 2023 ad 85.944.894 euro del 2024 nel rispetto della normativa vigente. I costi del personale di natura ordinaria passano invece da 69.274.196 euro del 2023 ad 68.345.718 euro del 2024, con una diminuzione dell’1,34%.

Nell’ambito dei risparmi, si sottolinea che le economie ottenute sui fondi per il funzionamento aziendale, dovute, in parte, alla nuova sede di via Anagnina ma anche, più in generale, all’attuale gestione aziendale, hanno consentito la copertura integrale di un accantonamento di ben 4,6 milioni di euro per il rinnovo del CCNL Federculture, scaduto a dicembre 2021, senza dover richiedere alla Regione Lazio, come avvenuto in passato, lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Per quanto riguarda, invece, la situazione dei pagamenti nell’anno 2024, si segnala che la Società, grazie anche ad una maggiore efficienza nei trasferimenti finanziari effettuati dall’Amministrazione regionale, ha ridotto lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2024 rispetto all’esercizio precedente.

Nella piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze risultano debiti commerciali scaduti, al 31.12.2024, per 8.851.554 euro a fronte di uno scaduto, al 31.12.2023, di 20.016.714 euro con una riduzione del 55,78%.

I pagamenti effettuati nei confronti dei fornitori, nel corso dell’anno 2024, ammontano a 89,5 milioni di euro. Oltre a tali pagamenti, che hanno avuto un impatto sulle attività progettuali, la Società ha erogato anche contributi su bandi/avvisi per conto della Regione Lazio, a beneficio del territorio, in particolar modo a favore di Enti locali e associazioni ed imprese.

L’importo complessivo dei contributi erogati, nel 2024, ammonta a 20,2 milioni di euro con una riduzione del debito verso i beneficiari rispetto all’anno precedente di oltre 18.000.000 di euro pari a circa il 75%.

Tutta l’attività di gestione ed erogazione dei suddetti contributi è stata remunerata senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Lazio.

«I risultati ottenuti nel 2024, per i quali ringrazio il Cda e le strutture aziendali, sono il frutto di un cambio di rotta nella gestione societaria che, grazie anche a un’attenta revisione della spesa, ha avuto come obiettivo la stabilizzazione finanziaria della società. Ogni sforzo è stato profuso in questo senso, con lo scopo di poterci dedicare, da subito, al rafforzamento delle componenti tecnico-operative dell’azienda, in maniera tale da permettere una maggiore efficienza nei servizi forniti all’azionista e ai cittadini». È quanto dichiara il presidente di LazioCrea, Marco Buttarelli.

«L’approvazione del bilancio di Laziocrea – dichiara l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini – testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla Governance della società regionale. In particolare, va sottolineato, il significativo taglio del debito, che grazie un oculato contenimento dei costi è alla base dell’importante operazione di risanamento di un ente strategico per l’economia regionale».