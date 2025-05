Regione Lazio – Sanità, Mattia (Pd): “Rocca risponda su gravi carenze in Ospedale Colleferro” | TG24.info

Al palo anche Centro per Autismo ristrutturato con fondi Pnrr.

“Ho depositato una nuova interrogazione in consiglio regionale per chiedere al Presidente Rocca, con delega alla sanità, come ritenga di far fronte alle gravi carenze di organico e strutturali evidenziate presso l’Ospedale e il Distretto sanitario di Colleferro, nonché quali siano i tempi di attivazione del Centro per l’Autismo previsto nei locali di Via Fontana dell’Oste ristrutturati dal Comune di Colleferro con fondi PNRR”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

“In particolare, per quanto riguarda il Polo Ospedaliero, l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Medicina e geriatria presenta ancora stanze a 4 letti e senza bagno, le quali, oltre a risultare fuori norma, moltiplicano i rischi di trasmissibilità delle infezioni, nonostante i relativi lavori siano stati approvati da almeno quattro anni. Inoltre l’ASL Roma 5 ha previsto l’imminente chiusura della UOC Farmacia – denuncia Mattia – Tra i disservizi del Distretto sanitario, invece: non sono stati ancora sostituiti i medici specialisti presso gli ambulatori di Ortopedia e Dermatologia che hanno cessato il loro già dal mese di marzo. Evase a rilento le richieste presso la Farmacia del distretto con gravi disagi per i pazienti affetti da patologie rare e bisognosi di un’attenzione tempestiva e continuativa”.

“Sono criticità già segnalate al presidente Rocca oltre un anno fa con una precedente interrogazione rimasta senza risposta. E’ fondamentale dare un segnale concreto di attenzione per la medicina territoriale”, conclude Mattia.