Regione Lazio – Presentati i bandi “Step” e “Investimenti strategici Pmi” | TG24.info

La Regione Lazio ha presentato questa mattina a Roma, presso il Museo dell’Ara Pacis, due nuovi strumenti d’investimento a sostegno di progetti dedicati a ricerca, innovazione e sviluppo delle imprese del territorio.

All’incontro sono intervenuti Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Tiziana Petucci, direttore regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, Sabrina Saccomandi, direttore generale di Rome Technopole, Giuseppe Magnifico, dirigente del CNR, e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

I due avvisi pubblici, dal valore complessivo di circa 110 milioni di euro, sono finanziati con il Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 e saranno pubblicati nel mese di giugno 2025:

STEP Lazio (70 milioni di euro): l’avviso sostiene progetti volti allo sviluppo o alla produzione di tecnologie critiche e al rafforzamento delle catene del valore in ambiti strategici quali digitalizzazione e deep tech, tecnologie pulite sotto il profilo delle risorse incluse le tecnologie a emissioni zero, biotecnologie e produzione di medicinali critici.

I destinatari del sostegno, le imprese di qualsiasi dimensione ubicate nel Lazio anche in aggregazione con più soggetti. Gli organismi di ricerca possono collaborare con una o più imprese all’attività di sviluppo sperimentale sostenendo una parte minoritaria dei costi;

Investimenti Strategici (40 milioni di euro): il bando promuove investimenti per l’ampliamento, la diversificazione e la modernizzazione delle attività produttive, con particolare attenzione all’adozione di tecnologie innovative e sostenibili.

I destinatari sono le piccole e medie imprese del Lazio. Ogni PMI può realizzare un singolo progetto non in aggregazione.

Per ciascuna misura, il contributo massimo a fondo perduto è pari a 10 milioni di euro per progetto.

«La ricerca e l’innovazione sono leve imprescindibili per costruire un’economia solida, sostenibile e proiettata verso il futuro. Si tratta di un’azione concreta per lo sviluppo di filiere innovative e per la modernizzazione dei processi produttivi. Vogliamo accompagnare la trasformazione del nostro tessuto industriale, stimolando lo sviluppo in settori chiave come il digitale, le biotecnologie e le tecnologie pulite, consolidando il Lazio come regione che investe nella conoscenza, nella sostenibilità e nella competitività, con le imprese al centro delle politiche di sviluppo», ha dichiarato Roberta Angelilli.

La presentazione delle domande sarà possibile esclusivamente online tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova, a partire dalle ore 12:00 del 19 giugno 2025 e fino alle ore 17:00 del 5 marzo 2026, con procedura a sportello.

Tutti i dettagli e la documentazione dei bandi sono disponibili sul sito: www.lazioinnova.it