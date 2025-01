Regione Lazio – Ore decisive per l’esecutivo, al vaglio anche la possibilità dei sottosegretariati | TG24.info

Sarebbe l’introduzione della figura dei sottosegretari all’assessorato la soluzione che il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, potrebbe considerare per risolvere il problema della rappresentanza nel suo esecutivo.

L’utilizzo del sottosegretario è già stato sperimentato in passato in Lombardia e in Calabria. A pochi giorni dal varo della Giunta infatti l’accordo tra le forze politiche che sostengono la maggioranza di Rocca sembra ancora in alto mare, anche se giungono continue notizie di febbrili trattative in queste ore anche in sedi diverse da quelle del vertice ufficiale previsto in giornata. In occasione dell’investitura ufficiale Rocca ha manifestato ancora una volta il desiderio di non dover entrare direttamente nell’accordo tra i partiti. Il Presidente preferirebbe di gran lunga restare super partes in questa trattativa ma è ovvio che se ancora oggi le posizioni dovessero restare inconciliabili si renderà necessario un intervento diretto anche perché, com’è noto, in definitiva è il Presidente a scegliere la propria Giunta, ad accogliere e anche, all’occorrenza, a defenestrare gli assessori. Un aggiornamento è previsto, quindi, nelle prossime ore.

Dario Facci