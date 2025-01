Regione Lazio – La Giunta ha le ore contate. Resiste l’ipotesi Tagliaferri e Ciacciarelli | TG24.info

Il varo della Giunta regionale è sempre complicato. Domani, finalmente (speriamo che questa volta sia quella giusta) avremo l’ufficialità dei nomi e delle deleghe assegnate agli assessori di Francesco Rocca.

Regge l’indiscrezione avanzata ieri sulla possibilità che alla provincia di Frosinone vengano assegnati due assessorati anziché uno solo com’era previsto all’inizio delle trattative. Ciò sarebbe stato determinato dall’ingresso a sorpresa nella lizza dell’assessore comunale di Frosinone ed ex vice sindaco del capoluogo ciociaro, Fabio Tagliaferri. Sarebbe l’unico assessore esterno della Giunta Rocca e, stando alle indiscrezioni, il suo nome sarebbe stato fortemente caldeggiato addirittura dal braccio destro di Giorgia Meloni, sua sorella Arianna. Inserire Tagliaferri significa raddoppiare la presenza di assessori ciociari. Ciò perché l’ingresso in esecutivo di Pasquale Ciacciarelli in quota Lega sarebbe confermato. Un raddoppio che sarebbe anche potuto passare come una ricompensa per essere stati penalizzati dalla legge elettorale assurda che ha consegnato alla Pisana solo tre consiglieri anziché i “minimo quattro” previsti per la Ciociaria. Latina, invece, baciata dalla fortuna alla roulette di quella ormai famigerata legge, ne ha avuti in dote sei anziché quattro. Sarà però lo stesso beneficiata, stando alle indiscrezioni, di due assessorati. Ne fanno le spese Rieti e Viterbo che non avrebbero assessori ma “ricompense” con incarichi o con i famosi sottosegretariati. Lo stesso per l’Udc che sarebbe rimasto senza rappresentanza in giunta e che avrebbe a gran voce richiamato l’attenzione del segretario nazionale Cesa per farsi rispettare.

Inutile per il resto ribadire sempre gli stessi nomi ripetuti, ora con un ingresso, ora con una defezione, ma nella sostanza uguali. Pare manchi ormai poco e dunque tanto vale attendere la sospirata ufficialità.

Dario Facci