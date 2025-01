Regione Lazio – I 100 giorni del Governo Rocca: i programmi per i Servizi Sociali, lo Sport, il Giubileo, i trasporti e tanto altro | TG24.info

Attenzione particolare, oltre alle infrastrutture, ai Servizi Sociali e allo Sport nel programma illustrato dal presidente della Regione Lazio e dalla sua Giunta in occasione della conferenza stampa per i 100 giorni di governo che è stata intitolata: “Ok, il futuro è adesso”.

Argomento proposto come basilare per le politiche sociali è la proposta di legge per istituire il Garante dalla disabilità. Secondo Rocca si tratta di una figura che va a colmare la carenza di una figura di tutela dei diritti dei disabili. Un segnale molto concreto è stato dato anche alla figura del “caregiver familiare”, con la costruzione di un fondo di 2 milioni e 300mila euro. Inoltre è stata ampliata la dotazione finanziaria (fino a 11,4 milioni di euro), per gli sportelli di ascolto e le politiche a favore dell’assistenza, della tutela della salute mentale e della prevenzione del disagio psichico.

Per il settore sportivo è stata illustrata l’organizzazione di una conferenza programmatica per la redazione del primo “Piano triennale dello sport”. Oltre un milione di euro per sostenere eventi sportivi e per la diffusione di attività inclusive.

La Regione si occupa inoltre del Giubileo del 2025. Prevista l’ultimazione di opere definite essenziali per un importo di 15,6 milioni di euro.

Saranno 56 gli interventi che interesseranno le Ater e i Comuni per oltre 240 milioni di euro, nell’ambito del Piano nazionale complementare al Pnrr.

Nell’ambito degli interventi per i trasporti da segnalare nuove risorse per la ferrovia Roma Lido e la Roma-Viterbo nonché l’accordo con Trenitalia rinnovato per le fermate dell’Alta velocità a Orte, Frosinone e Cassino.

Il settore agricolo beneficerà di investimenti per circa 20 milioni di euro. I Distretti dell’idrogeno di 16 milioni di euro.

Previsti interventi per fronteggiare il caro affitti a sostegno degli studenti universitari con un finanziamento di ulteriori 4 milioni di euro.

Poi interventi per l’Etruria meridionale, il cinema, il turismo e le politiche del mare.