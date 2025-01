Regione Lazio – Forza Italia ‘corteggia’ altri due consiglieri: Cangemi (Lega) e Lena (Pd) pronti a cambiare casacca | TG24.info

(di Cesidio Vano) Due consiglieri regionali, Pino Cangemi, della Lega e Rodolfo Lena del Pd, starebbero per lasciare i loro rispettivi gruppi consiliari per passare con Forza Italia. L’indiscrezione arriva dall’agenzia di stampa Nova, che cita fonti riservate, rivelando che l’anticipazione del cambio di casacche sarebbe stata fatta “alcuni giorni fa dai vertici di Forza Italia in una riunione riservata di partito e, secondo le stesse fonti, i due consiglieri saranno accolti a braccia aperte dal capogruppo e dagli altri consiglieri.

In Forza Italia, è già confluito, del resto, il consigliere leghista Angelo Tripodi. I nuovi ingressi potrebbero essere ufficializzati ad aprile, anche se le trattative sono in via di definizione. Per quanto riguarda Cangemi si tratterebbe di un ritorno nel partito guidato da Antonio Tajani. In particolare, dopo aver declinato l’invito a candidarsi alle elezioni europee con la Lega, nonostante fosse spinto dal leader Matteo Salvini e dal sottosegretario Claudio Durigon, Cangemi ha aperto alla possibilità concreta di lasciare il partito, in un primo momento, anche lui come Tripodi, per passare al misto. Ufficialmente, Cangemi avrebbe rinunciato alla corsa per Bruxelles visto il suo forte legame con il territorio, ma i rumors raccontano anche di ragioni legate a tensioni interne alla Lega laziale, le stesse che hanno già portato – come detto – il consigliere Tripodi ad abbandonare il Carroccio. Il clima poi risente e non poco delle prove di forza che Forza Italia e Lega non si risparmiano, soprattutto in questa fase di vigilia elettorale per le europee. L’approdo di Cangemi in Forza Italia potrebbe anche passare tramite un incarico in Giunta.

Al momento sono 5 i nomi che si sussurrano alla Pisana per la corsa al Parlamento Ue, a partire da quello della consigliera regionale della Lega, Laura Cartaginese, e dell’ex presidente del consiglio regionale Mario Abbruzzese (unica candidatura al momento sicura), che correrebbero tra l’altro in ticket. Gli altri nomi sono quelli del segretario regionale della Lega, Davide Bordoni, e degli europarlamentari uscenti Cinzia Bonfrisco e Matteo Adinolfi, oltre a quello di Monica Picca, attualmente assessore alle Politiche sociali a Fiumicino. Il Lazio rientra nella circoscrizione Italia Centrale che comprende altre 3 regioni: Toscana, Umbria e Marche, con 16 candidati in totale al Parlamento europeo.

Attualmente, in Consiglio regionale, Forza Italia conta 6 consiglieri, a cui si aggiunge Nazareno Neri, in virtù dell’intergruppo siglato il 27 dicembre con Noi Moderati. Il partito azzurro, numericamente, è già il secondo partito davanti alla Lega (2 consiglieri) e dietro Fratelli d’Italia (22 consiglieri). Con l’ingresso di Cangemi e Lena, Forza Italia salirebbe a 8 consiglieri, mentre la Lega resterebbe con la sola Cartaginese, con la conseguenza che, con il partito di Salvini quasi esautorato, Forza Italia potrebbe rivendicare un’altra rappresentanza in giunta, ai danni di un assessore della Lega (Simona Renata Baldassarre o Pasquale Ciacciarelli?).