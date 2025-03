Regione Lazio – Forza Italia chiede più assessorati altrimenti appoggio esterno | TG24.info

(di Dario Facci) Il coordinatore regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone, è tornato oggi a chiedere la revisione degli equilibri nella giunta Rocca, adeguando la presenza degli assessori Azzurri alla dimensione del gruppo consiliare, notevolmente rimpinguato in seguito all’arrivo di consiglieri usciti dalla Lega. L’appuntamento era per la ripresa dei lavori e il coordinatore regionale non ha perso tempo.

Forza Italia, però, ora è pronta a valutare la possibilità di ritirare i propri due assessori e a garantire il sostegno esterno alla maggioranza.

“Stiamo lavorando – ha dichiarato il senatore all’agenzia Nova – per cercare di migliorare la situazione in Regione e renderla più propositiva e unitaria. Non abbiamo chiesto nulla, perchè spetta al presidente Rocca e al partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, proporre delle soluzioni. Il mio partito ha posto un problema di cambiamento di numeri all’interno del Consiglio regionale”.

“E’ chiaro che se dobbiamo stare all’interno di una coalizione, nella quale non ci vengono concessi dei ruoli dove lavorare per rafforzare il consenso di FI e della stessa coalizione, siamo pronti a rimettere anche i nostri due assessorati, continuando a sostenere la maggioranza e il programma elettorale per cui siamo stati eletti. Questo a dimostrazione, rispetto a chi diceva il contrario, che non ne facciamo una questione di poltrone” ha aggiunto Fazzone.