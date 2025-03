Regione Lazio – Disabilità, Mattia (Pd) denuncia il flop del click day per il bonus caregiver | TG24.info

Piattaforma efamily della Regione Lazio nuovamente bloccata e rinvio della procedura a data da destinarsi: è la seconda volta in pochi giorni.

“Dopo il flop per l’erogazione dei bonus regionali per gli asili nido, oggi (ieir, ndr) è stata la volta del bonus caregiver per le persone non autosufficienti, il cui click day dopo essere già stato sospeso lo scorso 28 novembre e rimandato a martedì 3 dicembre, è stato nuovamente interrotto”. Lo denuncia Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio.

“In questo modo – prosegue la consigliera Dem – chi usufruiva dei rimborsi, non avendo potuto inserire le rendicontazioni di novembre, non potrà riaverli ma dovrà aspettare quasi sicuramente il prossimo anno. Non è proprio il modo ideale per celebrare la Giornata Mondiale delle persone con Disabilità”.

Ancora: “Come per i bonus regionali asili nido, i cui fondi sono stati dimezzati rispetto alla scorsa legislatura passando da 11 a 4,8 milioni esaurendosi così in poche ore a scapito di tanti genitori, anche il bonus cargiver sconta i tagli della Giunta Rocca, con la quale le risorse disponibili sono passate da 20 a soli 8 milioni. Anche in questo caso si sceglie di affidare le sorti delle famiglie delle persone non autosufficienti del Lazio al ‘click day’. Tutto questo è assolutamente inaccettabile. Per questo ho presentato un’interrogazione a risposta immediata. È assolutamente necessario adeguare le risorse disponibili ai fabbisogni dei cittadini del Lazio – dice Mattia – e individuare criteri trasparenti che consentano di coprire almeno le famiglie che presentano le maggiori necessità. Chi ha bisogno, ha diritto di essere assistito. I diritti non sono una lotteria”.