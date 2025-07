Regione Lazio – Campagna antincendi boschivi: in campo 4mila volontari, 700 mezzi e una nuova flotta elicotteri | TG24.info

Circa 4mila volontari; 700 mezzi dedicati alle attività di spegnimento; 31 milioni di euro investiti per la composizione di una nuova flotta costituita da 7 elicotteri (2 bimotori e 5 monomotori) destinata a rimanere operativa per i prossimi 36 mesi. Sono questi i numeri più importanti della Campagna estiva Antincendi Boschivi (AIB) 2025 presentata, oggi, presso la Centrale operativa della Protezione civile regionale di via Laurentina, dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dall’assessore alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli.

La campagna è partita il 15 giugno scorso e si protrarrà fino al prossimo 15 ottobre.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al presidente Rocca e all’assessore Ciacciarelli, il dirigente dell’area “Emergenze e Sala operativa di Protezione civile”, Carlo Costantini, il comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio, Giuseppe Lopez, il direttore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione regionale Lazio, Ennio Aquilino.

Il forte impegno della Regione Lazio per il contrasto al crescente fenomeno degli incendi boschivi trova la sua manifesta conferma, nell’impiego – come detto – di circa 4mila volontari e nella disponibilità di 700 mezzi dedicati alle attività di spegnimento.

In particolare, per garantire una corretta “copertura” di tutto il territorio regionale, la Regione ha investito quasi 31 milioni di euro per la composizione di una nuova flotta destinata a rimanere operativa per i prossimi 36 mesi.

È stato inoltre sottoscritto l’Accordo di collaborazione annuale con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale Lazio, con uno stanziamento di 3,1 milioni di euro. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantirà le partenze, definite “boschive”, di ulteriori operatori e mezzi antincendio. Si tratta di un surplus di servizio, rispetto a quello ordinario, in un periodo in cui si registra un notevole incremento delle chiamate al numero 115 a causa dei roghi.

Sempre in una logica di rafforzamento delle azioni da intraprendere in materia di Campagna AIB, la Regione Lazio, nel quadro di una più ampia iniziativa promossa oramai da alcuni anni dal Dipartimento Nazionale, sperimenta per la prima volta nel sud pontino la formula dei gemellaggi con Protezioni Civili di altre regioni italiane, che invieranno loro contingenti a supporto delle risorse territoriale messe in campo dalla Regione

«Abbiamo rafforzato in modo significativo la macchina regionale per contrastare gli incendi boschivi. Con oltre 4.000 volontari, 700 mezzi e una nuova flotta di elicotteri, la Regione è pronta ad affrontare anche le situazioni più critiche. Gli incendi stanno cambiando, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, sono più frequenti e aggressivi e dobbiamo rispondere con mezzi adeguati e organizzazione. Questo è un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, protezione civile e volontariato: a loro va il mio ringraziamento», ha dichiarato il presidente Francesco Rocca.

«Nel corso di questi mesi grazie a una costante interlocuzione con la Direzione Protezione Civile e con il Comitato Tecnico Consultivo, rappresentativo dei coordinamenti esistenti sul territorio regionale, abbiamo provveduto a definire le misure necessarie per garantire l’impiego di risorse adeguate allo svolgimento della campagna AIB, così permettendo anche la costituzione di una nuova flotta composta da 7 elicotteri», ha spiegato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.