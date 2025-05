Regione Lazio – Bertucci: “PdL Celiachia, via libera dalla Commissione Sanità: ora la discussione in Consiglio” | TG24.info

“È terminato oggi con l’approvazione definitiva da parte della competente Commissione Sanità, e ringrazio il Presidente Alessia Savo e i colleghi commissari per il lavoro svolto in questi mesi, l’iter della proposta di legge regionale n. 139, relativa agli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme, che mi vede promotore”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Marco Bertucci (foto), presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

Bertucci ha anche commentato: “Un lavoro proficuo per un testo che mi rende orgoglioso, che accoglie tutte le istanze che ci sono arrivate sul tema per arrivare ad un provvedimento il più possibile attento a tutte le esigenze dei celiaci. Ora il provvedimento arriverà in Consiglio Regionale per la discussione conclusiva: in questa sede auspico che il testo sia migliorato dalle eventuali proposte che arriveranno dai colleghi consiglieri. Sulle questioni legate alla salute, sulle quali il governo del Presidente Rocca si sta dimostrando all’avanguardia, è necessaria la massima condivisione in fase di esame finale del testo. Ricordo che con la legge viene stanziato 1 milione di euro: 400mila euro per l’anno 2025 e 150mila euro per ciascuna annualità 2026 e 2027, ad eccezione delle spese in favore del settore agricolo per incentivare la produzione dei cereali senza glutine da destinare al consumo, per i quali vengono stanziati 100mila euro per ciascuna annualità nel triennio 2025-27, e degli interventi per l’aggiornamento professionale del personale sanitario, per i quali invece si provvede a valere sulle risorse del Sistema Sanitario regionale”.