Regione Lazio – Bertucci: “Collegato approvato all’unanimità in Commissione Bilancio: maggioranza unita per provvedimento importante” | TG24.info

Maggioranza Rocca compatta per l’approvazione del Collegato. Ieri l’esame e l’ok in Commissione Bilancio.

A sottolinearlo è Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio: “Quello che abbiamo approvato oggi (ieri per chi legge, ndr) in Commissione Bilancio e che sarà all’attenzione del Consiglio Regionale è un Collegato che disegna una Regione Lazio moderna e all’avanguardia, che non ha tolto servizi ai cittadini e che conferma l’attenzione nei confronti delle categorie più fragili. Ringrazio l’assessore Righini per tutto il lavoro che sta portando avanti e che ha portato all’approvazione di oggi (ieri per chi legge, ndr) una approvazione unanime che conferma la coesione della nostra maggioranza davanti a provvedimenti di assoluta importanza, ed ancora il vicepresidente della Commissione Mitrano, tutta la maggioranza per l’impegno profuso e gli uffici per la sempre attenta assistenza fornita anche in queste settimane. La proposta di legge 170, relativa alle norme di semplificazione, modifiche a leggi regionali e disposizioni attuative di impegni presi con il Governo, va ad intervenire in numerosi ambiti, tra questi le politiche sociali, la tutela della salute, la difesa del suolo, gli ITS Academy, l’agricoltura, lo sport e la cultura e lo sviluppo socioeconomico del territorio. Chiudiamo dunque un percorso che conferma la centralità della Commissione Bilancio e del suo ruolo di ascolto delle istanze che arrivano dai territori, come hanno dimostrato le audizioni delle parti sociali avvenute nelle scorse settimane. Il Collegato è un quadro chiaro di quello che la nostra Regione è e di quello che potrà diventare grazie alla nostra amministrazione”.