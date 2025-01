Regione Lazio, Bertucci: “Approvazione legge di stabilità e bilancio di previsione: la Commissione Bilancio ritorna centrale” | TG24.info

“Oltre ai risultati ottenuti, è una grande soddisfazione aver riportato la Commissione Bilancio al centro delle attività amministrative”. Queste le parole di Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, al termine della commissione che ha portato all’approvazione, da parte dell’assemblea, della legge di stabilità, dopo quella avvenuta nella serata di venerdì del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026.

“Abbiamo effettuato ben 9 sedute: ringrazio di cuore le colleghe ed i colleghi, l’ufficio di presidenza e gli uffici tutti, che hanno mostrato massima collaborazione”. La Commissione Bilancio ritorna dunque centrale all’interno della Regione Lazio. “Per me è motivo di orgoglio, al termine di un lavoro così complesso ed intenso, aver licenziato in aula la legge di stabilità ed il bilancio, ed aver così evitato il semplice passaggio in Commissione con rinvio in consiglio. Abbiamo discusso, certamente, ma il lavoro effettuato ha portato tanti frutti, come la firma dei sindacati sull’accordo per la riduzione della pressione fiscale arrivata oggi, arrivata grazie anche all’operato, delicato e complesso, dell’assessore Righini, che ringrazio e alla via del dialogo e della collaborazione che abbiamo scelto per i lavori d’aula”, chiude Marco Bertucci.