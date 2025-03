Regione Lazio – Attività e manifestazioni sportive: ecco il bando per assegnare i fondi | TG24.info

La Regione Lazio a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

È stato, infatti, pubblicato un nuovo avviso che mette a disposizione due milioni e mezzo di euro ripartito tra sostegno all’attività sportiva ordinaria (AZIONE 1) e sostegno alle manifestazioni sportive (AZIONE 2). Il contributo massimo per l’azione 1 è di 5.000 euro e quello per l’azione 2 è di 15.000 euro: potranno essere ammesse al contributo le manifestazioni sportive svolte tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2024.

Possono presentare domanda esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive con data di costituzione non successiva al 31/12/2022. È possibile presentare domanda di partecipazione ad una o ad entrambe le azioni. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il sistema disponibile al link https://wrbapp.regionelazio.it/viciniallosport a partire dalle ore 10 del 15 settembre e non oltre le ore 16 del 15 ottobre 2024.

“L’obiettivo – sottolinea la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Savo – è quello di valorizzare lo sport come fattore di inclusione sociale, nella consapevolezza dell’importanza della pratica dell’attività motoria e sportiva in termini di benessere e salute. Lo sport rappresenta anche un importante momento di formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico- emozionale, oltre ad essere un veicolo di aggregazione e partecipazione con un ruolo fondamentale nello sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata. Ecco perché continuiamo a mettere in campo azioni e strumenti per sostenere le associazioni e le società sportive del territorio che devono poter contare su aiuti economici sia per le loro attività ordinarie che per la realizzazione di manifestazioni ed eventi che coinvolgono tutte le fasce d’età”.