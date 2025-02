Regione Lazio – Ancora crisi in maggioranza, Forza Italia minaccia l’appoggio esterno | TG24.info

(di Dario Facci) Altro che soluzione, la crisi alla Regione Lazio segna un’altra giornata nera. Il tavolo del confronto tra i partiti, visto come definitivo per la quadratura del cerchio e il ritorno del governo Rocca a una tranquillità che manca ormai da molti mesi, si è rivelato invece una trappola e la soluzione ora appare più lontana che mai.

Il piano prevedeva la concessione a Forza Italia della vicepresidenza della Giunta regionale, per uno dei due assessori l’aggiunta della delega all’Urbanistica che sarebbe stata tolta al leghista Pasquale Ciacciarelli e all’altro una tra quelle alla Protezione Civile e al Cinema. Le cose non sono andate però come sperato e pare che Fratelli d’Italia non abbia voluto sentirne di far togliere la vice presidenza a Roberta Angelilli. Il risultato è stato disastroso: Forza Italia è tornata a minacciare l’uscita dalla maggioranza per fornire soltanto un appoggio esterno e il presidente Rocca è dovuto tornare, seppur con estrema cautela, a parlare di totale rimescolamento delle deleghe. Un rimpasto totale realizzato con criteri solo suoi. Da tempo il governatore del Lazio fa riferimento a un suo intervento di imperio nella vicenda ma ha sempre preferito evitarlo. Ora sarà costretto a farlo?

L’effetto della situazione si è subito visto (anzi, rivisto), perché questa mattina è saltata per mancanza di numero legale la seduta della Commissione Bilancio a causa dell’assenza dei consiglieri di Forza Italia. Una seduta importante in quanto era prevista anche l’approvazione del Bilancio consolidato della Regione Lazio per l’esercizio 2023.

Le opposizione sono tornate a farsi sentire e a protestare per la situazione di incertezza che va avanti ormai da mesi. Il presidente della Commissione Trasparenza, Valeriani (PD) ha parlato di “una maggioranza affamata solo di potere” mentre per Zuccalà (M5S) la crisi è lontana dall’essere superata e “a pagarne le spese sono i cittadini”. Per i consiglieri del Pd Ciarla, Droghei e Leodori “la maggioranza è contro se stessa”.