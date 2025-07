Regione Lazio – Al via il fondo di solidarietà per la Protezione civile | TG24.info

L’assessore Ciacciarelli: “Garantite importanti risorse per la tutela della salute dei volontari”.

La Giunta Regionale del Lazio ha provveduto ad approvare i criteri e le modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile e di rendicontazione.

Tale intervento si pone nell’ottica di consentire l’erogazione di contributi economici da destinare ai volontari che abbiano sostenuto spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico a causa di infortuni subiti nelle attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso.

“Con l’approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile – ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio – abbiamo provveduto a dare esecutività ad una iniziativa fortemente voluta dal governo regionale del Lazio.

L’intento perseguito è quello di garantire una copertura economica, mediante la concessione di un apposito contributo, per le spese sanitarie sostenute dai nostri volontari a causa di infortuni subiti nelle attività di protezione civile.

In particolare per dare attuazione a tale volontà abbiamo provveduto ad introdurre uno stanziamento pari a 150.000,00 euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, ora con l’approvazione dei criteri, il fondo di solidarietà entra ufficialmente in funzione, ponendosi come importante misura di sostegno per i volontari del Lazio.

Le vicende che spesso colpiscono i volontari del Lazio nel esercizio delle loro attività di Protezione Civile hanno indotto infatti il governo regionale ad una profonda riflessione su come garantire una maggiore tutela preventiva e su come venire incontro alle esigenze che spesso i volontari si trovano a fronteggiare in ragione di infortuni subito, da qui l’istituzione di questa importante misura di sostegno.

Ringrazio la Giunta per aver condiviso questo provvedimento e tutti i volontari per l’incessante lavoro sul territorio”.