Regione Lazio – 500mila euro ai Comuni per la rimozione dei rifiuti pericolosi | TG24.info

L’Assessore Ghera: “La tutela dell’ambiente e il corretto smaltimento dei rifiuti sono priorità della Giunta regionale”.

Un contributo da 500mila euro per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati in siti dismessi. A prevederlo è un bando promosso dalla direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio che destinerà in base ad una graduatoria i contributi ai comuni interessati alla rimozione di rifiuti combusti e pericolosi, caratterizzati da alto potenziale inquinante e di degrado dell’area interessata.

“Con questa iniziativa la Regione Lazio intende dare impulso e supporto alle attività di rimozione dei rifiuti pericolosi ed altamente inquinanti presenti nei nostri comuni. La tutela dell’ambiente e il corretto smaltimento dei rifiuti rientrano fra le priorità della Giunta regionale che è impegnata per sostenere tutte quelle attività utili per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. In base alle richieste pervenute la Regione valuterà l’opportunità di incrementare le risorse destinate”, dichiara l’assessore al Ciclo Rifiuti, Fabrizio Ghera.