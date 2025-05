Regione – L’assessore Ciacciarelli presente a Rozzano (Mi) per l’evento “Casa: l’abitare in un’Italia che cambia” | TG24.info

“Ho preso parte stamane all’importante incontro tematico ‘Casa: L’Abitare in un Italia che cambia’ organizzato dal Dipartimento Nazionale Casa, Politiche Abitative e Rigenerazione Urbana della Lega alla presenza del Vice Premier Sen. Salvini, intervenuto direttamente sul tema”.

Lo fa sapere Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

“La finalità – spiega l’assessore – è stata quella consentire lo sviluppo di un ricco e proficuo confronto tra amministratori con responsabilità in materia di Politiche Abitative provenienti da diverse aree geografiche, così da comprendere le varie problematiche ed idee di sviluppo sul tema esistenti e portate avanti da ciascuno nel proprio territorio di competenza.

In particolare ho avuto modo di presentare il lavoro svolto in questi due anni al Governo Regionale del Lazio e come nostro concreto indirizzo in tema di politiche abitative, come confermato da una pluralità di azioni già avviate in collaborazione con le Varie Ater, sia quello di realizzare, accanto il doveroso recupero del patrimonio esistente, obiettivo questo per il quale un importante strumento è costituito dalla Convenzione sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture per per un importo complessivo di circa 54.000.000,00 euro, un nuovo modello di gestione del patrimonio edilizio ancorato a due paradigmi: Il rafforzamento, con particolare riguardo ai quartieri realizzati in aree periferiche, delle misure di sicurezza, in collaborazione con le Prefetture del luogo ed il maggiore ricorso al sistema di Social Housing quale valido strumento per fronteggiare la richiesta delle fasce a basso reddito e delle cosiddette ‘grigie’, impossibilitate ad accedere alla tradizionale Edilizia Residenziale Pubblica”.

Quindi, Ciacciarelli aggiunge: “Grazie al confronto con autorevoli rappresentanti come, tra i molti presenti, il collega Assessore alla Casa della Regione Veneto, On. Corazzani, il presente tematico ha costituito una validissima occasione per la nascita di una rete nazionale di amministrazioni che giornalmente si trovano a vivere e a dover risolvere i sempre maggiori problemi legati ad un patrimonio edilizio non più conforme, per costi e condizioni, al quadro sociale del nostro paese con particolare riguardo alle nuove generazioni.

Si conferma la volontà della Lega e del nostro Leader Salvini di voler rafforzare l’attenzione sul tema delle Politiche Abitative, consapevole della sua importanza nella storia del nostro paese, ma soprattutto del rilievo, anche sociale appunto, assunto in questo momento storico”.