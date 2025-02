Regione – La proposta: “Istituire nel Lazio la figura del garante delle persone anziane” | TG24.info

Istituire nella Regione Lazio la figura del garante degli anziani. È questa la proposta do legge, che hanno avanzato i consiglieri regionali di Forza Italia Giorgio Simeoni e Marco Colarossi.

I due spiegano: “L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno in costante crescita in tutta Italia, e la Regione Lazio non fa eccezione. Con l’aumento dell’aspettativa di vita e il calo delle nascite, la proporzione di anziani nella popolazione è in continua espansione. Secondo i dati dell’ISTAT, il Lazio registra una delle più alte percentuali di persone over 65, rappresentando una sfida significativa per le politiche sociali e sanitarie. L’invecchiamento della popolazione comporta una serie di sfide che richiedono un’attenzione particolare. Gli anziani spesso devono affrontare problemi di salute, isolamento sociale, difficoltà economiche e una ridotta capacità di accesso ai servizi, sempre più digitali e, dunque, percepiti come distanti.

Inoltre, la famiglia tradizionale, che storicamente si è fatta carico della cura degli anziani, sta mutando le proprie abitudini, lasciando molti anziani senza un adeguato supporto. In questo contesto, diventa essenziale istituire una figura dedicata alla tutela dei diritti degli anziani quale il garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane”.

Il Garante avrà il compito di monitorare e promuovere i diritti degli anziani, assicurando che ricevano l’attenzione e il supporto necessari per una vita dignitosa e indipendente.