Regione – La Giunta del Lazio approva la nuova formazione dell’operatore forestale | TG24.info

Edicola 18 Gennaio – Le prime pagine dei quotidiani nazionali La rassegna stampa di oggi è offerta da:...

Guarcino/Trivigliano – Legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti delle elementari e medie L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza e il rispetto...

Roma – Non si ferma all’alt degli agenti e crea il panico su via Cristoforo Colombo: bloccato e denunciato Stava svolgendo il consueto servizio per la gestione della viabilità sulla via Cristoforo Colombo la pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), quando, all’incrocio con via di Malafede, ha intercettato...

Frosinone – Zona dello Scalo, il sindaco Mastrangeli: “Attenzione elevata” (VIDEO) Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, fa il punto sui provvedimenti per la zona dello Scalo e stabiliti oggi in Prefettura nel corso della riunione del comitato provinciale per l’ordine...

Frosinone – Lunedì la Polizia Locale celebra San Sebastiano Martire Lunedì 20 gennaio 2025, alle 11, presso la Chiesa di Santa Maria Goretti, si terrà la celebrazione eucaristica per la ricorrenza di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale. La...

Roccasecca – Marito e moglie annegati nel sottopasso, condannato ex tecnico comunale Marito e moglie annegati nel sottopasso, condannato ad otto mesi di reclusione (pena sospesa) l’ex tecnico comunale responsabile della manutenzione. Assolto invece l’ex comandante della polizia locale di Roccasecca. L’uomo...

Regione – Presentato odg ATM nei piccoli comuni, Maura: “Tutela dei nostri borghi” L’Ordine del giorno è stato presentato ed approvato in Consiglio Regionale, per cercare di trovare adeguate contromisure ad una tendenza penalizzante per il territorio. “È infatti di facile constatazione –...

Frosinone – Riunione comitato ordine e sicurezza: le iniziative per lo Scalo Si è svolta stamani, in Prefettura, la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel Capoluogo. All’incontro, convocato e presieduto da S.E. il sig. Prefetto dr. Ernesto...

Arce – I Carabinieri controllano gli esercizi commerciali, multato titolare di un bar Si intensificano, su tutto il territorio, i controlli da parte dei militari della Compagnia di Pontecorvo. Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri della Stazione di Arce, unitamente ai colleghi del...