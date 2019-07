Regione – IV Rapporto mafie nel Lazio, Magliocchetti: “Aprire confronto su provincia”

<<I contenuti del IV rapporto mafie nel lazio, presentato in questi giorni dal presidente Nicola Zingaretti e dal presidente dell’Osservatorio regionale Sicurezza e Legalità, Gianpiero Cioffredi, segnatamente per quanto riguarda gli effetti del fenomeno sulla provincia di Frosinone e circa la correlazione, tra acuirsi della crisi economico finanziaria, presenza di importanti insediamenti industriali, e interesse della criminalità di matrice camorrista, oltre che opportunamente pubblicati, andrebbero anche illustrati e spiegati bene sul territorio circa le cause, gli scenari, gli attori, i soggetti coinvolti e soprattutto le misure da mettere in campo>>. A parlare è Danilo Magliocchetti, consigliere comunale e provinciale di Frosinone che oggi interviene analizzando i dati emersi dal rapporto.

<<Penso ad una serie di illustrazioni dei contenuti sull’intero territorio provinciale, insieme alle Forze dell ‘ordine, la Magistratura, le scuole, le istituzioni, gli organismi di informazione, le associazioni datoriali e sindacali e ogni altro interlocutore utile, allo scopo di prendere piena consapevolezza di ogni fenomeno criminoso esistente, della pericolosità potenziale e delle misure preventive da mettere in campo, ognuno per quanto di propria competenza – spiega Magliocchetti –

Sviluppare un grande dibattito sul territorio, su un tema così importante, come la mafia in generale, ma anche in particolare sui fenomeni corruttivi, sui reati ambientali, sulle infiltrazioni malavitose nella pubbliche amministrazioni, di particolare attualità proprio in provincia visti gli ultimi accadimenti, credo serva a sviluppare, o meglio rivitalizzare, una coscienza civile, troppo spesso dimenticata o in parte offuscata.

Spesso, infatti, percepiamo il fenomeno mafioso, come un qualcosa di distante da noi, salvo poi prenderne consapevolezza, o attraverso la lettura dei rapporti come questo, supportati da elementi oggettivi. Oppure, quando accadono eventi particolari. Aprire un dibattito su questo tema, non significa creare inutile, quanto dannoso allarmismo, ma affrontare un fenomeno, che è doloroso dirlo, ma fa parte della quotidianità o quasi e, soprattutto, rappresenta un qualcosa di mai fatto prima, perlomeno in provincia di Frosinone. Parlarne senza paura>>.