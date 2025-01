Regione – Interrogazione a Rocca per la mancata erogazione dei fondi per le Startup dei giovani | TG24.info

(di Cesidio Vano) “Che fine hanno fatto i soldi per i giovani promotori di startup e perché non vengono erogati ai vincitori del bando?”. È questa, in estrema sintesi la richiesta che la consigliera regione Michela Califano del Partito Democratico ha presentato, a mezzo di un’interrogazione consiliare, al presidente della Giunta regionale Francesco Rocca in merito all’esito dell’iniziativa “Vitamina G2” varata nel 2022.

Nell’atto ispettivo depositato alla Pisana lo scorso 29 agosto, la consigliera Pd ricostruisce brevemente la vicenda: per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle giovani generazioni, visto che “tantissimi ragazzi del nostro territorio non riescono ad accedere a mutui e prestiti bancari per creare startup, che possano essere da volano dal punto di vista occupazionale”, la Regione Lazio, nel 2021, ha emanato il bando denominato “Vitamina G”, finalizzato a offrire sostegno tecnico ed economico agli under 35 e, di contro, a dare loro la possibilità di fornire un contributo importante al Paese su sfide prioritarie per lo sviluppo regionale e nazionale.

Il bando ha avuto un ottimo successo e nel 2022 è stato rifinanziato con una nuova e simile iniziativa denominata, questa seconda volta, ‘Vitamina G2’. L’intervento dello scorso anno prevedeva un contributo massimo, per progetto ammesso, di 25mila euro a fondo perduto, per un totale di 2,3 milioni di euro messi a disposizione.

A dicembre dello scorso anno, quindi, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo “ad oggi, però – annota la consigliera Califano -, non risultano ancora pagati gran parte dei fondi assegnati ai vincitori, molti dei quali hanno dovuto anticipare di tasca propria i fondi regionali” per queste regioni l’esponente del Partito democratico chiede al governatore Rocca di sapere “quali siano le tempistiche di erogazione dei contributi regionali destinati ai progetti vincitori dei bandi in questione”.