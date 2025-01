Regione – Infortuni sul lavoro in crescita, Cgil: “Fermare la strage, non si può morire lavorando” | TG24.info

Un aumento, anche se non consistente, nel numero degli infortuni sul lavoro. È quello che ha fatto registrare il Lazio con i primi dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023: gli infortuni sul luogo di lavoro sono aumentati del 7 per cento, mentre sono cresciuti dell’8 per cento quelli che avvengono nel percorso da casa al luogo di lavoro.

In Ciociaria il numero degli infortuni, nei primi due mesi dell’anno, è stato di 285. Nell’intera regione il 77,5 per cento degli infortuni si è verificato nel macro settore dell’industria e dei servizi.

I numeri sono quelli forniti in occasione degli Stati generali per la salute e sicurezza sul lavoro organizzato dalla Cgil di Roma e del Lazio e a cui hanno partecipato anche gli esponenti della Uil di Roma e Lazio.

I SINISTRI NEL LAZIO

La conta dei sinistri su cantieri e altri lunghi di lavoro racconta che a fronte dei 4.832 infortuni verificatisi nei primi due mesi del 2024 nel settore dell’industria e dei servizi, corrispondono 118 incidenti in agricoltura e 1.278 nella pubblica amministrazione. Nello stesso periodo del 2023, gli infortuni erano: 4.621 nell’industria e servizi, 124 in agricoltura e 1.092 nella pubblica amministrazione. Rispetto al primo bimestre 2023 inoltre sono aumentati significativamente gli infortuni nella fascia di età 20-24 anni (+36,2 per cento) e sugli over 70 (+42,9 per cento). L’aumento degli infortuni è trainato dalla componente maschile dove si registra un aumento dell’11 per cento rispetto ai primi mesi del 2023.

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Su base provinciale è Roma il territorio più esteso e quindi con il numero maggiore di incidenti sul luogo di lavoro (4.961 nel primo bimestre 2024 a fronte dei 4.610 nello stesso periodo del 2023). Segue Latina con 531 infortuni nel 2024, in calo rispetto ai 610 dell’anno precedente. E ancora: Frosinone con 285 (erano 288 lo scorso anno), Viterbo con 269 registra l’incremento percentuale maggiore (+102,3 per cento a fronte dei 133 incidenti del 2023) e infine Rieti in calo con 182 sinistri sul lavoro a fronte dei 186 dello scorso anno.

Nell’illustrare la situazione, Natale Di Cola, segretario della Cgil di Roma e Lazio ha sottolineato come sian necessario “fermare la strage, non si può morire lavorando”. Il segretario ha evidenziato poi come i dati del 2024 siano impietosi: “Nella nostra Regione nei primi due mesi sono già oltre 6 mila gli infortuni e sono raddoppiate le morti. Serve sicurezza, servono controlli e serve soprattutto un impegno da parte di tutti – ha proseguito Di Cola -.

Chiediamo l’applicazione e l’estensione delle regole che abbiamo condiviso nel protocollo del Giubileo, aumentare il coordinamento con tutte le forze ispettive, di aver un piano straordinario di assunzioni per permettere al pubblico di fare il suo dovere e di investire in formazione e di investire nella regolarità contributiva, nell’applicazione dei contratti e nella qualificazione delle imprese”.

Nel frattempo, come annunciato dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, intervenuto agli Stati generali oggi si terrà un tavolo dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro: “La prefettura – ha spiegato Giannini – pone moltissima attenzione a quella che è la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono stati stipulati dei protocolli, vengono convocati dei tavoli. La sicurezza sul lavoro però si raggiunge innanzitutto con la legalità perché la legalità fa sì che ai cantieri accedano delle persone conosciute e preparate”.

Al centro dell’appuntamento c’è stata poi la piattaforma promossa dal sindacato per contrastare gli infortuni sul lavoro: si tratta di un documento di una ventina di pagine in cui si evidenziano, tra le altre cose, la necessità di maggiori risorse sul tema, il rafforzamento delle figure di vigilanza, il riconoscimento di punteggi di merito alle imprese virtuose. “Oggi la invieremo alla Regione Lazio – ha concluso Di Cola – perché è fondamentale che ci sia un impegno delle istituzioni. Giovedì poi sciopereremo perché non ci convincono le scelte del Governo nazionale e della Regione Lazio”.

Cesidio Vano