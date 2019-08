Regione – Incendio sul monte Redentore, vigili del fuoco al lavoro: salvati escursionisti

Brucia il monte Redentore, a Formia.

Ne danno notizia, in una nota congiunta, il presidente del Parco dei Monti Aurunci Marco Delle Cese e il direttore Giorgio De Marchis.

“Quanto avvenuto in queste ore su monte Redentore a Formia ci lascia basiti, rispetto a un fenomeno come gli incendi boschivi che, nonostante l’impegno e controlli, non si riesce a debellare in una zona di alto pregio paesaggistico e naturalistico.

Il servizio di vigilanza dell’Ente è stato presente e attivo nelle operazioni di spegnimento attraverso il modulo antincendio in dotazione al Parco dei Monti Aurunci.

È stata messa in campo un’azione sinergica con i carabinieri forestali, ma purtroppo questi atti delinquenziali sono riaffiorati. Tutto ciò, però, non ci impedisce di continuare a tenere altamente salda la barra della prevenzione e dei controlli per affidare alla giustizia i responsabili di un siffatto scempio.

Ora la questione verrà sottoposta alla Regione Lazio alla quale chiederemo un incremento di uomini e mezzi da destinare all’attività antincendio.

Contestualmente avvieremo una mappatura dell’area colpita dall’incendio per la bonifica e il ripristino ambientale.

Ringraziamo i vigili del fuoco i carabinieri forestali e la protezione civile intervenuta con mezzi aerei (canadair ed elicotteri), per domare il vasto rogo e mettere in salvo gli escursionisti che si trovavano su monte Redentore”.