Regione – Il Presidente Rocca: “Profonda gratitudine a tutte le mamme per i loro sacrifici” | TG24.info

“La mamma è l’affetto più profondo, sincero e l’unico davvero incondizionato. Un detto recita: “Madre è il nome di Dio sulla bocca degli uomini”.

Spesso dimentichiamo quanto questo ruolo sia totalizzante per una donna. Molte di loro, o meglio troppe, infatti, conducono una vita di sacrifici, dividendosi tra famiglia e lavoro e, spesso, trascurando se stesse. Per questo dobbiamo ricordarci sempre di dire loro “grazie” anche per l’insostituibile ruolo che rivestono nella nostra società. In questi giorni il Paese discute dei temi connessi alla natalità e al calo nascite. La Festa della Mamma deve essere l’occasione per ripensare un nuovo modello di welfare amico delle donne, dove la conciliazione fra maternità e lavoro non sia un lusso, ma un obiettivo da raggiungere nell’interesse generale dell’Italia. A tutte le mamme voglio rivolgere, dal profondo del cuore, non soltanto i miei auguri ma l’espressione della mia, della nostra, totale gratitudine”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca