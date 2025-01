Regione – I Difensori Civici incontrano Papa Francesco | TG24.info

Nella giornata di oggi, 10 aprile, i Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome italiane hanno avuto l’occasione di incontrare Papa Francesco e di consegnargli un dono speciale. Il dono è stato accompagnato da una dedica che sottolinea il profondo rispetto per il costante impegno del Santo Padre nel richiamare il concetto di dignità per tutti i popoli.

Marino Fardelli, Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici italiani e Difensore civico del Lazio, ha espresso gratitudine per l’opportunità e ha voluto ringraziare tutti i colleghi Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome italiane, nonché il Presidente della Conferenza delle Assemblee legislative italiane, Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, per aver condiviso questa significativa giornata per la difesa civica italiana.

In una dichiarazione, Fardelli ha commentato: “È stato un momento di grande onore e responsabilità per noi Difensori civici italiani. Ringrazio tutti i colleghi per il loro impegno costante e il Presidente Aurigemma per il suo sostegno. Il gesto simbolico verso Sua Santità, Papa Francesco, riflette l’impegno dei Difensori civici italiani nel difendere i diritti e la dignità di tutti i cittadini, un impegno che continuerà ad essere al centro della loro missione”.