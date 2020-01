Regione – Guardia di Finanza, il Generale Andrea De Gennaro nuovo comandante interregionale

Oggi, 28 gennaio 2020, in Roma, presso la caserma “Ten. M.A.V.M. F. Arcioni” di via Nomentana, sede del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, alla presenza del Comandante Generale del Corpo, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza tra il Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino (cedente) e il Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro (subentrante).

Dopo circa un anno di Comando, il Generale Galdino lascia l’incarico di Comandante Interregionale dell’Italia Centrale per continuare nell’incarico di Comandante Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza alla sede di Firenze.

Il Generale Andrea De Gennaro, nato a Roma, è entrato in Accademia nel 1978; sposato, ha tre figli.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, titolato Corso Superiore di Polizia Tributaria, vanta, fra l’altro, un master di II livello conseguito presso la Bocconi di Milano in Diritto Tributario Internazionale. Ha svolto attività di docenza sia presso l’Accademia della Guardia di Finanza sia presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria del Corpo.

Nel corso della sua brillante carriera, ha ricoperto molteplici, delicati incarichi in tutti i settori operativi e funzionali del Corpo nonché in seno ad organismi internazionali.

Nei gradi di Generale, è stato Capo del V Reparto “Comunicazione e Relazioni Esterne” del Comando Generale, Comandante Provinciale di Roma, Direttore Centrale per i Servizi Antidroga presso il Ministero dell’Interno e Comandante Regionale Toscana. Promosso nel giugno del 2016 al grado vertice di Generale di Corpo d’Armata, è stato nominato Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale.

Dal gennaio 2017 ha assunto la responsabilità del Comando Reparti Speciali congiuntamente al Comando Aeronavale Centrale, entrambi con sede in Roma.

Da oggi assume l’incarico di Comandante Interregionale dell’Italia Centrale da cui dipendono i Comandi Regionali del Lazio, della Sardegna, dell’Abruzzo e dell’Umbria.

Il Comandante Generale, nel ringraziare il Generale Galdino per l’impegno profuso, ha rivolto al Generale De Gennaro un caloroso augurio di “buon lavoro” nel nuovo incarico.