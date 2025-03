Regione – Fascicolo Sanitario Elettronico, anche Savo e Maura soddisfatti del buon lavoro fatto | TG24.info

Anche la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia savo, è intervenuta in merito al riconoscimento, da parte della Fondazione Gimbe, del buon lavoro fatto dalla Regione Lazio in merito all’istituzione del Fascicolo sanitario Elettronico (leggi qui).

La Savo ha dichiarato: “Il Lazio è la prima regione italiana per completezza e servizi del fascicolo sanitario elettronico.

A certificarlo è la Fondazione Gimbe che sottolinea un altro importante risultato della Regione a guida di Francesco Rocca: è l’unica del Paese in cui il fascicolo sanitario elettronico include tutte le tipologie di documenti previsti dal decreto.

L’FSE non è solo uno strumento digitale che facilita il cittadino nel tracciamento e nella consultazione della propria storia sanitaria, ma anche un elemento fondamentale per migliorare accessibilità, continuità di cure e integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari.

Il governo regionale a guida del presidente Rocca sta facendo grandi passi avanti nell’iter di ammodernamento e completamento della sanità digitale che risponda presto e bene alle esigenze dei cittadini, non lasciando indietro nessuno, a cominciare dagli anziani e dai più fragili. Il lavoro per ricostruire una sanità dignitosa per il paziente e a misura di cittadino è tutt’altro che terminato ma i segnali concreti di un impegno, che dall’insediamento non è mai venuto meno, ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. Continuiamo in questa direzione, la stessa che anima ogni giorno la nostra missione di garantire cure e servizi all’interno di un’offerta sanitaria sempre più digitale e integrata”.

Da parte sua, il consigliere regionale Daniela Maura ha dichiarato: “E’ con grande soddisfazione che accogliamo la notizia del primato riconosciuto al Lazio dalla Fondazione Gimbe per ciò che riguarda l’efficienza del Fascicolo Sanitario Elettronico. Un risultato che senza dubbio premia il lavoro portato avanti dalla Giunta Rocca in questi mesi, indirizzato a semplificare i servizi per i cittadini e a rendere la sanità sempre più a misura di paziente.

E’ sotto gli occhi di tutti come la Regione stia puntando molto sugli investimenti tecnologici e sull’innovazione, per garantire prestazioni all’avanguardia, ma soprattutto un consistente snellimento delle pratiche burocratiche. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è

da questo punto di vista uno strumento fondamentale e il riconoscimento ottenuto è un’altra evidente dimostrazione di come, con il centrodestra al governo del Lazio, si sta realmente cambio passo in favore di una sanità più prossima ai bisogni delle persone”.