Regione – Farmaci, aumenta la spesa pro-capite. Al via a settembre progetto sperimentale anti-spreco | TG24.info

“L’aumento della spesa farmaceutica, come emerge dal rapporto realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed), necessità di interventi innovativi per il buon uso e l’appropriatezza”. Lo ha detto poco fa l’assessore regionale Alessio D’Amato che ha annunciato l’avvio di un progetto con Federfarma.

“E’ necessario imprimere una decisa svolta sulla ‘deblisterizzazione’ ovvero – dice D’Amato – consegnare i farmaci in maniera personalizzata, secondo le prescrizioni mediche, superando così il meccanismo del ‘packaging’ che produce sprechi e aumenta la produzione dei rifiuti che devono poi essere differenziati. Questa modalità, diffusa nei paesi anglosassoni, farebbe bene alla salute per una maggiore appropriatezza, alle tasche dei cittadini per un maggior risparmio evitando così lo spreco di farmaci non utilizzati che poi vanno in scadenza e alle aziende per i costi riferiti al ‘packaging’. Anziché ritirare la scatola del medicinale si ritira direttamente il dosaggio necessario del farmaco con il dovuto tracciamento. Nel Lazio è partito un progetto sperimentale con Federfarma che vedrà la sua operatività entro l’autunno”.