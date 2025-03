Regione – Enti locali, Regimenti: “11 milioni ai Comuni laziali. Rilancio parte da territori” | TG24.info

«Per la Giunta Rocca il sostegno ai Sindaci e ai Comuni del Lazio è una priorità. Grazie ai fondi previsti nel Bilancio regionale 2024-2026 portiamo sui territori del Lazio, dopo anni di disattenzione, risorse per oltre 11 milioni di euro per lo sviluppo dei piccoli borghi, per la sicurezza integrata e il rilancio delle Polizie locali», lo sostiene l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

«Con l’evento “Comuni al centro”, che si svolgerà domani 20 maggio in Regione Lazio, intendiamo porre all’attenzione delle amministrazioni comunali i bandi e gli avvisi pubblici pubblicati o in via di pubblicazione: Sicurezza in Comune, Spazi di Legalità, Bando Polizia Locale 4.0 e il Piano triennale per i Piccoli Comuni oltre alle misure per i territori montani. Un pacchetto di interventi attesi da tempo, come in particolare le risorse alla Polizia locale assenti dal 2014, con i quali vogliamo cominciare una stagione di rilancio dei territori del Lazio basata su sicurezza e sviluppo», conclude l’assessore Regimenti.