Regione – Emergenza meteo, attivata colonna mobile del Lazio in supporto all’Emilia Romagna | TG24.info

In risposta alle avverse condizioni meteo che stanno interessando l’Emilia-Romagna, con allerta meteo ancora in bilico tra allerta rossa e arancione, la Regione Lazio ha attivato la propria Colonna Mobile di Protezione Civile,

dopo un primo intervento di due squadre di Volontari della Protezione Civile, insieme a un funzionario della Direzione Emergenze, Protezione Civile e NUE112, che sono partiti ieri mattina verso il Comune di Lugo di Romagna per fornire supporto immediato alle popolazioni locali (leggi qui).

Le piogge incessanti nella zona mantengono alta l’allerta, costringendo le Regioni a un costante contatto per garantire la massima prontezza di intervento. Già dalla giornata di ieri, il Volontariato era stato preallertato per eventuali operazioni di soccorso, prevenzione e gestione di possibili esondazioni dei corsi d’acqua.

Nel pomeriggio di ieri, l’Emilia-Romagna ha formalizzato la richiesta di supporto attraverso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, chiedendo l’invio di squadre dotate di pompe idrovore ad alta capacità per fronteggiare eventuali rotture degli argini e spostare rapidamente l’acqua.

Sul posto, le squadre si coordineranno con il Sindaco, la Prefettura e i colleghi giunti in mattinata, garantendo la massima sinergia operativa per fronteggiare l’emergenza in corso.

“Un grande in bocca al lupo e un buon lavoro alle squadre della Protezione Civile del Lazio che sono partite verso Lugo di Romagna, per dare il loro supporto, vista l’allerta meteo in corso – ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca –. La Sala Operativa della Protezione Civile ha organizzato la colonna mobile regionale con mezzi speciali e pompe idrovore pronte a fronteggiare eventuali esondazioni dei corsi d’acqua. Rimaniamo in costante contatto con le autorità locali e i responsabili della Protezione Civile nazionale. Come Regione Lazio, siamo pronti a fornire tutto l’aiuto necessario”.