Regione – Due milioni per l’Ater di Civitavecchia, delle Province di Rieti e Viterbo: soddisfatto l’assessore Ciacciarelli | TG24.info

La Giunta Regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore Regionale Ciacciarelli, ha provveduto ad approvare la programmazione degli interventi urgenti di recupero, manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche sul patrimonio ERP di proprietà delle A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, della Provincia di Rieti e della Provincia di Viterbo per l’importo complessivo di € 2.115.340,00.

“Abbiamo provveduto ad approvare in Giunta Regionale del Lazio la programmazione degli interventi urgenti di recupero, manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche su immobili di proprietà delle Ater di Civitavecchia, della Provincia di Viterbo e della Provincia di Rieti per un importo di più di 2 milioni di euro suddiviso nelle tre annualità 2024/2026 – spiega l’Assessore Ciacciarelli –

Un provvedimento definito in seguito al lavoro svolto in questi mesi in costante collaborazione con le aziende territoriali e che consentirà di realizzare importanti interventi.

In particolare sono previsti circa 1 milione e 100 mila euro destinati ad Ater Provincia di Viterbo per il recupero e la manutenzione straordinaria del quartiere ‘ex gestal’ in Tuscania, 200 mila euro a favore di Ater Provincia di Rieti per l’abbattimento di barriere architettoniche in via XX settembre, comune di Cotigliano e più di 800 mila euro a favore di Ater Comprensorio di Civitavecchia per la manutenzione straordinaria di alloggi di risulta, la manutenzione e bonifica ambientale in piazzale di Vittorio e per la Manutenzione straordinaria impianti elevatori nel comune di Tolfa.

Un’ azione che conferma la volontà del nostro assessorato di programmare costantemente, attraverso un lavoro di dialogo con le aziende territoriali, gli interventi necessari per dare una nuova dignità al patrimonio edilizio della nostra regione.

Grazie al Presidente Rocca ed alla Giunta per aver condiviso questo provvedimento”. Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.