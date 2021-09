Regione – Covid, oggi si registrano 8 decessi e 404 nuovi positivi. Ecco i dati | TG24.info

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi su oltre 7 mila tamponi nel Lazio e oltre 16 mila test antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 404 nuovi casi positivi (-26), sono 43 i casi in meno rispetto a sabato 28 agosto, 8 i decessi ( = ) compresi i recuperi, 448 i ricoverati (+2), 65 le terapie intensive (-2) e 921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 204″.

***Stasera il Lazio arriverà a 8 milioni di somministrazioni, il 78% della popolazione over 12 ha completato l’iter vaccinale. Un risultato importante analogo a quello di Paesi europei. Obiettivo raggiungere quota 85%;

***Test Scuola: oltre 17 mila test salivari a campione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado (saranno ripetuti dopo 15 giorni). Nello specifico saranno effettuati: 2.819 test nella Asl Roma 1, 3.661 (Asl Roma 2), 1.821 (Asl Roma 3), 986 (Asl Roma 4), 1.530 (Asl Roma 5), 1.746 (Asl Roma 6), 1.420 (Asl Frosinone), 1.814 (Asl Latina), 869 (Asl Viterbo) e 415 (Asl Rieti);

***Monoclonali: il 22° Monitoraggio AIFA sugli anticorpi monoclonali vede il Lazio in testa alle Regioni per l’utilizzo delle cure con anticorpi monoclonali (1.209 in totale). Un buon risultato;

***Accesso senza prenotazione: prosegue con successo l’adesione alla vaccinazione. E’ possibile accedere senza prenotazione con la tessera sanitaria;

***Presso la Asl di Rieti nei giorni 4 e 5 settembre parte iniziativa VAC-cinema, in collaborazione con la Fondazione Varrone, chi si vaccina riceverà un buono per andare al cinema gratis. L’open Day è dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni senza prenotazione, dalle 15:00 alle 21:00 presso l’ex Chiesa San Giorgio.

***OPEN DAY JUNIOR (12-17 anni):

– Asl Roma 1: domenica 5 settembre dalle 9:00 alle 19:00, presso l’hub vaccinale di Sant’Egidio, in via dei Fienaroli 3, Open Day per la fascia di età 12-18 anni. I ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore. Per prenotazioni scrivi a gentidipace@santegidio.org indicando nome, cognome e data di nascita del minore e un recapito telefonico.

– Asl Roma 4: sabato 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso hub porto di Civitavecchia, casa della salute di Ladispoli, PVT Fiano Romano, PVO Padre Pio e PVT Rignano.

– Asl Roma 5: sabato 4 settembre dalle 14:00 alle 20:00, domenica 5 settembre dalle 9:00 alle 14:00 a Tivoli presso le Scuderie Estensi;

***OPEN DAY OVER 12:

– Asl Frosinone: dal 19 agosto dalle 8:30 alle 16:30 presso la casa della salute di Pontecorvo (FR).

***OPEN DAY OVER 18:

– Asl Rieti: dal 27 agosto al 30 settembre vaccinazioni J&J over 18 anni senza prenotazione dalle ore 9:00 alle 14:00 presso la Caserma Verdirosi.

***VACCINO ITINERANTE OVER 18:

Asl Roma 6: dal 6 al 12 settembre, dalle ore 9 alle ore 13. Necessaria la tessera sanitaria o il codice STP/ENI

6 settembre Albano – 7 settembre Genzano – 8 settembre Ciampino – 9 settembre Velletri – 10 settembre Anzio – 11 settembre Pomezia – 12 settembre Torvajanica

*** Asl Roma 1: 62 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

*** Asl Roma 2: 111 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi.

*** Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl Roma 4: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl Roma 5: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl Roma 6: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

***Nelle province si registrano 99 nuovi casi:

*** Asl di Frosinone: si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl di Latina: si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl di Rieti: si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl di Viterbo: si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

