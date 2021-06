Regione – Covid, oggi si registrano 13 decessi e 118 nuovi positivi. Ecco i dati | TG24.info

Anagni – Biodigestore? Pericolose ricadute sulla salute, parola del dottor Antonio Necci Il dott. Antonio Necci, referente per Anagni dell’Associazione Medici per l’Ambiente, interviene sulla prossima apertura del biodigestore, nel quale si tratteranno 84 mila tonnellate annue di rifiuti. Il biodigestore...

Casalattico – Una notte magica osservando stelle e galassie, riapre al pubblico l’Osservatorio Astronomico Rimanere incantati osservando le galassie e percepire la magia e il fascino delle stelle. Con questo leit motiv riapre al pubblico l’Osservatorio Astronomico “Emiliano Nardone” di Casalattico. Dopo una lunga...

Regione – Corrado: “Prorogato al 21 giugno avviso Più Notti, Più Sogni rivolto alle imprese ricettive” “Abbiamo prorogato fino al 21 giugno l’avviso per manifestazione di interesse rivolto a tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere (inclusi gli agriturismi) imprenditoriali della Regione Lazio in possesso dei...

Provincia – Al via i corsi di formazione per le polizie locali L’importanza del lavoro svolto dalle Polizie Locali è emersa, in modo ancora più evidente e tangibile, in questo ultimo anno e mezzo, in concomitanza dell’emergenza pandemica. La situazione insorta...

Anagni – Il preside Chiappini si ferisce cadendo dalla bici finita in una buca di Via della Sanità Gianfabrizio Chiappini, già preside della Scuola Media di Anagni, uno dei più amati e stimati dirigenti nella storia dell’insegnamento locale, è rimasto vittima delle pessime condizioni delle strade anagnine....

Focus – Pipistrelli nel laboratorio di Wuhan, incalza il dibattito ma ancora nessuna risposta Dopo l’esclusiva diffusione di Sky News Australia del filmato girato all’interno del laboratorio di virologia di Wuhan, in cui si vedono chiaramente alcuni pipistrelli vivi chiusi nelle gabbie, tornano...

Frosinone – Lotta alla sclerosi multipla, successo di “Gardensia2021” Nel periodo dal 28 al 30 Maggio, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla della sezione di Frosinone è scesa in piazza per raccogliere fondi per la ricerca scientifica grazie all’evento Nazionale...

Collepardo – Terminati i lavori alla chiesa della Consolazione Il sindaco Mauro Bussiglieri ha annunciato che sono terminati i lavori di rifacimento del tetto della Chiesa di S. Maria della Consolazione, che era crollato nel 2003. Oltre...

Sora – Ladri in azione nella notte, colpi in via Regina Elena e San Rocco Ladri in azione a Sora la scorsa notte. Ignoti hanno approfittato del buio della notte per prendere di mira due attività commerciali “simili” che vendono farmaci. La prima sita in...