Regione – Coronavirus: trasporto aereo e marittimo rimodulato, ecco i dettagli

Settimana trasporto aereo e trasporto marittimo dal 17 agosto al 23 agosto 2020 nella Regione Lazio.

𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐀𝐞𝐫𝐞𝐨

📢 L’Unità di crisi #Covid-19 della #RegioneLazio informa che da oggi sono attivi i drive-in per effettuare i #tamponi per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020.

La procedura prevede di comunicare il rientro al numero verde della Regione Lazio (800.118.800) o attraverso la app ‘Lazio Doctor Covid‘ e recarsi al drive-in con tessera sanitaria, documento di viaggio e preferibilmente con la ricetta del medico. I drive-in sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica (il drive-in del San Giovanni è aperto anche la domenica). Il test è gratuito.

Di seguito l’elenco dei drive-in attivi:(www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in)

#ASLRM1: Casa della Salute XV municipio – via S. Daniele del Friuli 8 – Roma (Attenzione: dal 20/07/020 al 31/08/2020 l’orario sarà lun-sab dalle 8.30 alle 12.30); AO San Giovanni Addolorata – via S. Stefano Rotondo 5 – Roma;

#ASLRM2: Casa della Salute XV municipio – via S. Daniele del Friuli 8 – Roma; Via Nicolò Forteguerri – Casa della Salute Santa Caterina della Rosa – Roma;

#ASLRM3: Via Casal Bernocchi – Sede Direzione ASL; Ex Presidio Forlanini – Piazza Carlo Forlanini – Roma;

#ASLRM4: Ospedale San Paolo di Civitavecchia – Largo Donatori del Sangue 1; Ospedale Padre Pio – Via s. Lucia – Bracciano;

#ASLRM5: Piazza Salvo D’Aquisto – Palombara Sabina/Casa della Salute; Via degli Esplosivi – Colleferro;

#ASLRM6: Attenzione: Il servizio a partire da lunedì 3 agosto è trasferito nei locali dell’ex Pronto Soccorso, dell’ex Ospedale “E. De Sanctis” di Genzano, sito in via Achille Grandi, snc. – orario lun-ven dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 14;

FROSINONE: Ospedale Santa Scolastica – via San Pasquale – Cassino; Ospedale Fabrizio Spaziani – Via Armando Fabi, 67 – Frosinone;

LATINA: Ospedale S. M. Goretti – Latina – Piazzale antistante; Piazza Monsignor Di Liegro – Gaeta;

RIETI: Piazzale Istituto D’Arte – Rieti;

VITERBO: Ospedale Belcolle – Strada Sammartinese- Viterbo;

⛔️ Prorogato fino al #15ottobre stop ai voli provenienti, anche in transito, dai seguenti Paesi:

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia

⛔️ Obbligo di quarantena (isolamento domiciliare di 14 giorni) per tutti i passeggeri anche solo in transito da Bulgaria e Romania e Ucraina

⛔️ Obbligo di quarantena (isolamento domiciliare di 14 giorni) per tutti i passeggeri residenti nei seguenti Paesi:

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay

👉🏻 Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano 👈🏻

✅ Liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:

• Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria)

• Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)

• Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

• Andorra, Principato di Monaco

• Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐨

⚓ #LAZIOMAR

🕓Nuovi orari #corsenave e unità veloci in vigore dal #17settembre al #30settembre2020 nella tratta #Formia #Ponza e #Formia #Ventotene in entrambe le direzioni

⛴ #Traghetti per #Ponza

✅Nuove corse:

Ponza – #Napoli

#SanFeliceCirceo – Ponza

𝗠𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝘀𝘂𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘀𝗶𝘁𝗼:

👉bit.ly/3hpAxwX

seguici anche su

👉𝐭𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫: Astral Infomobilità

👉𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: Astral Infomobilità (Fonte: Astral Infomobilità)