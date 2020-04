FOCUS REGIONE LOMBARDIA – Salgono i positivi sono 75 mila, quasi 14 mila morti. Aumentano i malati a Milano Dall’inizio dell’epidemia in Lombardia sono risultati positivi al Coronavirus 75.135 individui, oggi si sono registrati 786 nuovi malati. I decessi di oggi sono 104 per un totale di 13.679 morti....

ULTIM’ORA Anagni – Auto in fiamme in un distributore di benzina (foto) E’ successo poco fa, un’auto per cause in corso di accertamento è andata in fiamme. Si tratta di una Fiat Panda vecchio modello, si trovava nel parcheggio del distributore di...

Isola Liri/ Msgc – Coronavirus: ristoratori disperati. ‘Lo Stato ci ha abbandonati. Difficile ripartire’ Un locale alla moda, 150 coperti, clienti in attesa al bancone. Se non ti uccide la crisi, ci pensa lo Stato a farlo. Tra le vittime del Covid-19 ci...

Alatri – Effetto Coronavirus, Don Maurizio legge e commenta il Vangelo di domenica (video) Oggi Don Maurizio non terrà l’ormai consueto appuntamento con “Radio Parrocchia”. Il parrocco della Santa Famiglia di Alatri non ha pubblicato il suo podcast, inaugurato all’inizio dell’emergenza Coronavirus, ma ha...

Frosinone – Operaio morto sul lavoro UGL: “In corso strage inaccettabile. Implementare formazione e cultura sicurezza” “L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia dell’operaio di 51 anni morto dopo essere caduto dal tetto di un’azienda mentre si trovava sul posto di lavoro, a Frosinone”. “E’...

Frosinone – Le farmacie convenzionate nell’emergenza Covid-19, ecco l’elenco Il Comune di Frosinone, nei giorni scorsi, ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta alle farmacie ubicate sul territorio del Comune di Frosinone disponibili ad accettare i buoni spesa...

Regione – Coronavirus: sono 4535 gli attuali casi positivi nel Lazio Coronavirus: Sono 4535 gli attuali casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 2960 sono in isolamento domiciliare, 1445 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 130 sono ricoverati in...

Cassino – Contenimento del contagio da Covid-19, sanzionate 8 persone Proseguono incessanti i servizi di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 da parte dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cassino nel territorio di competenza. Nel corso di tali...

Ferentino – Il sindaco Pompeo e don Giuseppe in visita ai defunti in nome di Sant’Ambrogio Martire Domani, giovedì 30 aprile, vigilia dei festeggiamenti in onore del Santo patrono di Ferentino Ambrogio Martire, quest’anno insolitamente molto più contenuti per via del Covid-19. Per l’occasione, prima...