Regione – I conti dell’emergenza: 105 milioni di euro per dispositivi di protezione individuali Il vicepresidente della Regione Lazio, Leodori, riferisce in audizione sugli acquisti dei dispositivi di protezione individuale e sui ritardi nelle consegne delle mascherine Ecotech. “Dal 2 marzo all’8 aprile 2020,...

Frosinone – Lega Italiana Lotta Contro i Tumori: sospese visite di prevenzione, attiva consulenza psicologica In esecuzione delle norme indicate dal Ministero della Sanità, la L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta Contro i Tumori ) di Frosinone per L’EMERGENZA CORONAVIRUS, ha sospeso temporaneamente le Visite...

Sora – Domani interruzione di energia elettrica, ecco dove Enel distribuzione comunica che martedì 21 aprile 2020, dalle ore 14.00 alle ore 16.30, si verificherà una interruzione di energia elettrica. Ecco le zone interessate: – via S. Giorgio –...

Alatri – Effetto Coronavirus, il podcast di Don Maurizio: Radio Parrocchia del 20 Aprile Il Coronavirus sta bloccando anche le funzioni religiose. In redazione sono giunte diverse segnalazioni di persone che soffrono il non poter andare a messa quotidianamente. Per questo motivo abbiamo deciso...

ULTIM’ORA Coronavirus – In Italia 181.228 contagiati totali, 454 morti e 1.822 guariti in 24 ore Conferenza stampa dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma sull’emergenza Coronavirus in Italia: 181.228 casi positivi e 24.114 morti. Il bollettino di oggi 20 aprile evidenzia un costante calo del...

Settefrati – Dieci volontari hanno svolto lavori di manutenzione presso il cimitero Emergenza Coronavirus, in attesa della riapertura al pubblico del cimitero comunale, si attivano i volontari di turno per la manutenzione sulle tombe dei cari defunti. Per l’intera giornata di oggi,...

Fontechiari – Mascherine protettive a tutta la cittadinanza Un weekend all’insegna della solidarietà e dell’attivismo che ha visto in prima linea i Volontari della Protezione Civile “Blue Rangers” e l’Amministrazione Comunale di Fontechiari, insieme alla Polizia locale, impegnati...

Regione – Coronavirus: sono 4365 gli attuali casi positivi nel Lazio Coronavirus: Sono 4365 gli attuali casi positivi COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 2792 sono in isolamento domiciliare, 1388 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 185 sono ricoverati in...

ULTIM’ORA CORONAVIRUS – Dimessi dall’ospedale i due turisti cinesi, i primi malati in Italia di Covid I primi due casi accertati di Covid 19 in Italia furono due turisti cinesi, la coppia alloggiava in un albergo del centro storico di Roma quando ebbero i primi sintomi....