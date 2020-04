Regione – Coronavirus: oggi 143 i casi nel Lazio

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Oggi registriamo un dato di 143 casi di positività e un trend al 2,9%, dei casi giornalieri sono legati prevalentemente a tre cluster e di questi uno molto rilevante ad una RSA di Rocca di Papa e gli altri due fanno riferimento a due case di riposo una a Fiano Romano e una a Campagnano. Stiamo parlando di 95 casi totali che rappresentano i 2/3 dei casi totali giornalieri. Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle RSA e case di riposo non si può abbassare la guardia. Su Rocca di Papa abbiamo richiesto alla Asl Roma 6 e al SERESMI un ‘audit’ per la verifica di tutte le procedure operative adottate e le misure di prevenzione. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.117) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.771) di circa 6 mila unità. Nelle province di Viterbo, Rieti e Frosinone non si registrano decessi nelle ultime 24h. Al Policlinico Umberto I due trapianti polmonari eseguiti in sicurezza nonostante l’emergenza COVID con un decorso regolare.

Per quanto riguarda i guariti salgono di 25 unità nelle ultime 24h per un totale di 789, mentre i decessi sono stati 16.

***Aperto il bando per medici ed infermieri per le Unità USCAR (Unità speciale di continuità assistenziale regionale) disponibile sul portale regionale (http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5443). Scadenza del bando il 16 aprile.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 86 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.300 medici di famiglia e 310 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 308.000 mascherine chirurgiche, 103.700 maschere FFP2, 42.000 calzari, 72.000 guanti, 8.800 cuffie, 775 tute idrorepellenti.

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – : 6 nuovi casi positivi. 2.041 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 2 – 16 nuovi casi positivi. 153 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 25% degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA;

Asl Roma 3 – 4 nuovi casi positivi. 2.017 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. 2 decessi: un uomo di 75 anni e un uomo di 92 anni, entrambi con patologie pregresse. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra;

Asl Roma 4 – 31 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster delle case di riposo di Fiano Romano e Campagnano. 2.360 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Il 52% degli operatori sanitari sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria;

Asl Roma 5 – 6 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 91 anni con patologie pregresse. 2.246 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate 156 case di riposo e strutture per anziani del territorio;

Asl Roma 6 – 64 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili al San Raffaele di Rocca di Papa su cui è in corso un audit a cura della Asl competente e del SERESMI. 8 decessi: un uomo 75 anni, un donna 87 anni, un uomo di 85, un uomo di 80, un uomo di 86, una donna di 92 anni, una donna di 96 anni e un uomo di 58 anni, tutti con patologie preesistenti. 88 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controlli anche in altre RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Latina – 4 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 97 anni con pregresse patologie. 5.720 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le persone uscite dall’isolamento domiciliare sono 5 volte maggiori di chi ne entra;

Asl di Frosinone – 5 nuovi casi positivi. 0 decessi. 22 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo;

Asl di Viterbo – 6 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2.455 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle strutture per anziani e RSA del territorio;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 15 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sono conclusi i controlli su tutte le 70 case di riposo del territorio. Il 64% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza;

Policlinico Umberto I – 141 pazienti ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva. Deceduta una donna di 82 anni con gravi patologie pregresse. 4 pazienti sono guariti. Il decorso post operatorio dei 2 trapianti di polmone eseguiti è nella norma;

Azienda ospedaliera San Camillo – Il 30% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 111 pazienti ricoverati, di cui 22 in terapia intensiva. 0 decessi. l’83% degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 48 ore;

Policlinico Gemelli – Deceduta una donna 79 anni con patologie pregresse. 183 pazienti ricoverati, di cui 29 in terapia intensiva al COVID Hospital Columbus. 123 in isolamento domiciliare la Marriott Hotel;

Policlinico Tor Vergata – 4 pazienti sono guariti. 2 decessi: un uomo 85 anni e una donna 79 anni. Il 50% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;

Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Nella giornata di ieri gestiti 49 pazienti sospetti. A ricovero 9 bambini e 6 mamme positive. Dimessi 4 pazienti clinicamente guariti, 2 di Viterbo e 2 di Frosinone;

IFO – Operativo da oggi il laboratorio per test COVID;

Università Campus Bio-Medico – 24 ricoverati di cui 12 in terapia intensiva al COVID Center Campus Biomedico.

