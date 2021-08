Regione – CORONAVIRUS: nel Lazio 554 nuovi positivi, 273 solo a Roma | TG24.info

Regione – CORONAVIRUS: nel Lazio 554 nuovi positivi, 273 solo a Roma D’Amato, oggi si registrano 554 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-84), 3 decessi, compresi i recuperi (+2) i ricoverati sono 398 (+17), le terapie intensive sono 54 (-)....

Editoriale Sora – Nuovi concorsi: una vera vergogna! (di Alessandro Andrelli) Chi pensava di aver raggiunto il punto di minimo sbagliava di grosso. A meno di 60 giorni dalla fine della peggiore maggioranza che Sora abbia mai visto...

Alvito – Nuova visita dell’orso in località Tiravento, scende a Valle a causa degli incendi (VIDEO) Dal centro storico alla periferia, è tornato in Valle l’amico orso bruno marsicano che già nelle scorse nottate aveva visitato il centro storico tra lo stupore e l’incredulità della gente....

Carpineto Romano – Giovane scomparso ritrovato dopo 36 ore a Sabaudia Dalle prime ore di ieri mattina sabato 7 agosto, si cercava sul Monte Semprevisa Florin, un ragazzo di 26 anni. Il giovane non aveva fatto ritorno a casa il...

Anagni – Biodigestore: raccolta firme promossa dai consiglieri di minoranza, raccolte 150 firme in due ore! È partita ieri la raccolta firma per chiedere l’annullamento della determina della VIA rilasciata dalla Regione Lazio, riguardo il biodigestore che verrà realizzato ad Anagni in via Selciatella...

Focus – Vaccini anti Covid, la terza dose non sarà per tutti, spiega Nicola Magrini (Aifa) Il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che con il virus dovremo convivere per anni. La terza dose di vaccino anti Covid invece non...

Alvito – La longevità a Sant’Onofrio è di casa e nonna Nicolina lo dimostra con i suoi 101 anni La cara nonna Nicolina Eramo ieri ha spento le sue prime 101 candeline, alla presenza di Don Alberto Mariani, del sindaco Duilio Martini e del suo vice Franco Di Bona....

ULTIM’ORA Isola del Liri – Incendio in zona Pagliarola Il gran caldo non dà tregua. Un incendio si è sviluppato proprio in queste ore in località Pagliarola ad Isola del Liri. In zona stadio, lungo la strada che conduce...

Castelliri / Veroli – Il festival più atteso, “strappato” al paese L’evento “Tarantelliri”, il festival di musica popolare più atteso di fine estate, nato a Castelliri e giunto ormai alla sua 12esima edizione, quest’anno non si svolgerà come di consueto...