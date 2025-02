Regione – CORONAVIRUS: nel Lazio 1.965 nuovi positivi, 3 decessi | TG24.info

Oggi nel lLazio su 15.878 tamponi molecolari e 26.426 tamponi antigenici per un totale di 42.304 tamponi, si registrano 1.965 nuovi casi positivi (+220), sono 3 i decessi (-7), 782 i ricoverati (+8), 112 le terapie intensive (+4) e +1.015 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,6%. I casi a roma città sono a quota 816. Superata la quota dei 10 milioni di vaccini somministrati e di questi 1,2 milioni sono terze dosi pari ad oltre il 25% della popolazione.

Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri oltre 48 mila vaccinazioni, il 45% in piu’ del target.

* VACCINAZIONI PEDIATRICHE: PRENOTAZIONI AL VIA DAL 13 DICEMBRE (ore 16) sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Stiamo predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilità, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli. Il fumetto potrà anche essere colorato dai bambini durante l’attesa della somministrazione.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e visionati da oltre mezzo milione di utenti.

* DOMENICA 19 DICEMBRE OPEN DAY PER NATALE SICURO: si terrà domenica 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, il prossimo open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni online. Nei prossimi giorni su SaluteLazio tutte le info sulle modalità di prenotazione.

L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT e Città di Aprilia (Asl di Latina) Villa degli Ulivi e S. Anna Cassino (Asl di Frosinone), Nuova Santa Teresa (asl di Viterbo).

* 12 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: 2.187 ricoveri in meno in area medica, 225 in meno in terapia intensiva, 55.406 isolati a domicilio in meno e 38 decessi in meno. numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

* Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile.

* Nel Lazio superata quota 10 milioni somministrazioni e di queste oltre 1,2 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 25% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1.080.000 dosi e già distribuiti 1 milione 330 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.915 medici di medicina generale e 377 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 253 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 495 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 217 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 366 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 451 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 174 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 158 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 41 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 78 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.