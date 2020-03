Regione – Coronavirus, garante infanzia: al via servizio farmaci a domicilio

Protocollo d’intesa tra il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Lazio, Marzetti, e l’Associazione dei titolari di farmacia di Roma e provincia, Contarina.

Il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, e il presidente di Federfarma Roma, l’associazione dei titolari di farmacia di Roma e provincia, Vittorio Contarina, hanno sottoscritto ieri un protocollo d’intesa, per garantire la consegna di farmaci pediatrici e di prodotti per l’infanzia (pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, ecc.) a domicilio. Il servizio è rivolto a tutte quelle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia. “Sono molto soddisfatto di questa intesa – ha dichiarato Marzetti – che ci permette di assicurare assistenza sanitaria, continuità terapeutica e diritto alla salute dei minori. Diamo così un altro piccolo aiuto alle famiglie in difficoltà”.

Possono richiedere la consegna a domicilio i nuclei familiari e le strutture residenziali con minori in età pediatrica. Il servizio verrà erogato dalle farmacie che comunicheranno, tramite email inviata a assiprofar@federfarmaroma.com, l’adesione al protocollo. L’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sia sul sito del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio sia sul sito di Federfarma Roma. All’atto della richiesta del servizio di consegna, il richiedente dovrà comunicare alla farmacia i farmaci pediatrici ovvero i prodotti per l’infanzia di cui ha necessità.

Per i farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica, questa dovrà essere già in possesso del richiedente e dovrà essere preventivamente acquisita dalla farmacia. Il servizio è gratuito in caso di consegna di farmaci pediatrici urgenti e sarà disponibile finché saranno in vigore norme che limitano lo spostamento delle persone. Lo comunica la Regione Lazio.