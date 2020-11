Regione – Seminario sulla Nutrizione: Tumore allo stomaco, cala la mortalità Sono oltre 1.000 decessi in meno dal 2015 a oggi. Ma il 20% dei pazienti non sopravvive per malnutrizione. È il punto sulla malattia, fra luci e ombre, che emerge...

Regione – Sanità, Gastroenterologia del Gemelli tra le migliori al mondo Un vanto per la sanità laziale. “Il riconoscimento ottenuto dalla Medicina Interna e Gastroenterologia del Policlinico Gemelli è doppiamente importante in un momento come questo di contrasto alla pandemia. Il...

Regione – Ieri doppio intervento del Soccorso Alpino Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nella giornata di ieri per due interventi in provincia di Viterbo, a Isola di Castro, e in provincia...

Roma – Covid, oltre 8mila verifiche nel fine settimana a tutela della salute collettiva In questo fine settimana appena concluso le pattuglie del Corpo di Polizia di Roma Capitale sono state impegnate in una mirata attività di vigilanza, ulteriormente potenziata, per verificare il rispetto...

Regione – Coronavirus, Abruzzo verso la zona rossa Da domani l’Abruzzo potrebbe essere praticamente in lockdown, con l’istituzione di una ‘zona rossa’ su tutto il territorio regionale: la decisione è maturata nel corso della riunione del Comitato tecnico...

FOCUS – Covid, Nursing Up: “In Italia si ammalano 500 infermieri al giorno” Lo ha detto Nursing Up, il Sindacato Infermieri Italiani che aggiunge: ” e’ il trend reale di una seconda ondata dalla violenza inattesa e incontrollabile”. Vi raccontiamo il drammatico bilancio...

Regione – A1, chiusure notturne stazione di Ferentino Mercoledì e giovedì. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà...

Roma – Guardia di finanza arresta due spacciatori, uno era percettore di reddito di cittadinanza Un uomo e una donna residenti nel quartiere di Torre Vecchia sono stati arrestati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma per spaccio di stupefacenti. A insospettire le Fiamme Gialle...

Arpino – Dovevamo diventare migliori… “nemmeno per la morte si ha più rispetto” Il lutto è già di per se una circostanza spiacevole; a volte siv erificano delle situazioni, fortunatamente isolate, che intristiscono ancor più il delicato momento. In questi ultimi giorni una...