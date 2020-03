Regione – Coronavirus, 9 i casi accertati in poche ore presso la Neuromed di Pozzilli

La notizia è rimbalzata sui social già nel pomeriggio di ieri, mettendo in allerta i fruitori della struttura.

Il Neuromed è un Istituto neurologico privato che ha sede anche in Molise, ad Isernia: fino a qualche giorno addietro, Isernia era la sola provincia in Italia a non aver registrato casi di infezione da Covid-19. In poche ore l’apocalisse: 59 positivi e 5 decessi. Ben 9 sono i contagi tra i pazienti del Neuromed di Pozzilli: si ipotizza che il “focolaio” sia da individuare proprio nella struttura, così come ha confermato lo stesso Donato Toma, presidente della Regione Molise.

Un 83enne il probabile “untore”, ricoverato da diversi mesi per terapie neuro-riabilitative e risultato primo positivo, immediatamente trasferito presso il reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso. L’istituto Neuromed non può, al momento, trasferire gli altri pazienti positivi e comunica di aver adottato tutte le precauzioni previste dal protocollo: i degenti contagiati sono stati messi in camere singole e tenuti in isolamento; gli operatori sanitari sono stati provvisti di adeguata protezione; sospese tutte le attività non urgenti; sotto costante controllo della temperatura quanti entrano nella struttura.

È psicosi sul dilagarsi del contagio: diversi sindaci dei comuni in provincia di Isernia, così come la città capoluogo, hanno pubblicato un avviso sui siti istituzionali e sui canali social «Invitiamo tutti i cittadini che per motivi di lavoro, visite mediche o altro, si siano recati presso la struttura Neuromed negli ultimi 20 giorni, a segnalarlo quanto prima ai numeri Asrem 087 4313000 e 087 4409000, dedicati all’emergenza Covid-19, così da ricevere indicazioni sulle eventuali restrizioni da adottare». Si chiede di condividere il messaggio anche fuori regione, per raggiungere, nel più breve tempo possibile, il maggior numero di persone.

I residenti della provincia di Frosinone possono contattare i numeri Asrem indicati 087 4313000 e 087 4409000, oppure il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, SISP, del rispettivo Distretto di appartenenza:

DISTRETTO A Alatri/Anagni: tel. 0775 4385064 per Alatri; tel. 0775 7325226 per Anagni;

DISTRETTO B Frosinone: tel. 0775 2072599;

DISTRETTO C Sora: tel. O776 8218307 oppure 0776 8218368 oppure 0776 8218309;

DISTRETTO D Cassino/Pontecorvo: tel. 0776 21195 per Cassino; tel. 0776 7692941 per Pontecorvo.

Sara Pacitto