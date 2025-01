Regione – Contributi “Lazio Crea”, i tempi si allungano | TG24.info

I tempi per l’erogazione dei contributi di Lazio Crea alle associazioni che si occupano di promozione del territorio si allungano. Lo ha disposto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che sta esaminando il ricorso presentato dalla Provincia di Latina contro la stessa Lazio Crea e la Regione Lazio.

In gioco ci sono ben 4 milioni e mezzo di euro per i quali era già stata approvata la graduatoria dalla Commissione di valutazione delle proposte progettuali. Una vicenda che dal punto di vista del diritto amministrativo è molto complessa e delicata, nella quale gli aspetti formali sono rilevanti. Comunque il Tar di Latina ha disposto di procedere all’integrazione del contraddittorio ed ha fissato il prosieguo della Camera di Consiglio al prossimo 28 giugno. Appare singolare il fatto che a ricorrere contro Lazio Crea e la Regione Lazio sia stata la Provincia di Latina. Sono tantissime le associazioni, i Parchi e i Comuni che sono in attesa di questi contributi. Ne ricordiamo solo alcuni tra i Comuni: Pescosolido, Fiuggi, Acquapendente, Valmontone, Latina. Tra i Parchi: Castelli Romani, Monti Aurunci, Consorzio sistema Castelli romani, Monte Navegna e Monte Cervia. Tra le associazioni c’è anche la Rete d’Impresa Stay Isola di Isola del Liri. In questo caso il contributo in erogazione era di ben 120mila euro. Non resta che aspettare la prossima udienza in Camera di Consiglio.

V.V.