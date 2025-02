Regione – Contrasto al bullismo, Mattia (Pd): “Giunta Rocca dimentica Premio Willy”. Presentata interrogazione | TG24.info

“La Giunta Rocca dica quando intenda pubblicare gli Avvisi pubblici per le candidature al Premio regionale ‘Willy Monteiro Duarte’, per le edizioni 2023-2024 e 2024-2025, finanziato nelle ultime leggi regionali di stabilità, rispettivamente con 50mila euro per il 2022, 20mila per il 2023, 20mila per il 2024 e 50mila euro per il 2025, ma scomparso ormai da due anni”.

Questo, in sintesi, il quesito dell’interrogazione della consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, depositata alla Pisana in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo.

“Più che dimezzati in bilancio i fondi regionali destinati alla legge per la prevenzione e contrasto del bullismo (legge regionale 24 marzo 2016, n. 2): sono stati infatti stanziati solo 100mila euro nel 2024 e nel 2025 rispetto ai 280mila euro del 2022, restituendo così l’immagine negativa di un impegno sottodimensionato della Regione Lazio su un tema così delicato. L’auspicio è che queste ricorrenze siano utili, più che come occasioni di facili proclami, come promemoria delle azioni concrete ancora in attesa di essere messe in campo quando non addirittura oggetto di tagli di risorse”, conclude Mattia.