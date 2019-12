Regione – Civita Castellana: all’ “ospedale passeggiano i topi nel reparto di Chirurgia”

Regione – Valorizzazione di luoghi della cultura La Giunta ha approvato la delibera per lo stanziamento di ulteriori 2.834.000 euro per il bando sulla Valorizzazione dei Luoghi della Cultura della Regione Lazio. Un investimento che va a...

Frosinone – Consiglio dei giovani: posticipate le elezioni L’assessorato alle politiche giovanili, coordinato da Cinzia Fabrizi, mediante l’ufficio Europa, di cui è responsabile la dottoressa Valeria Nichilò, comunica che la data delle elezioni per il consiglio dei Giovani...

San Donato – Cultura, editoria e giornalismo nella ricca rassegna Le Nuvole Teatro racconta. Domani la presentazione Teatro, editoria, giornalismo e università. Saranno i punti cardine di un’intensa rassegna culturale intitolata “Le Nuvole Teatro racconta…” che realizzata dall’Amministrazione Comunale di San Donato, in collaborazione con l’Associazione Internazionale...

Alvito-La storia, gli usi e i costumi medievali. La riscoperta in un convegno Conoscere la storia attraverso nuovi studi e ricerche per riscoprire il territorio della Valle di Comino. Sarà possibile ad un interessante convegno dal titolo “Difendere e Dominare la Valle di...

Provincia – La Commissione regionale di Garanzia espelle Antonella Di Pucchio dal Pd La Commissione regionale di Garanzia ha deciso per l’espulsione di Antonella Di Pucchio dal Partito Democratico. Un provvedimento che ha provocato la reazione di Antonio Pompeo, il quale ha immediatamente...

Frosinone – De Matthaeis, viabilità normalizzata e rotatorie aperte Dopo l’ultimazione dei lavori per la realizzazione delle tre nuove rotatorie di piazzale De Matthaeis, la viabilità cittadina si è completamente normalizzata, diventando fluida e scorrevole già al secondo...

Provincia – Visita del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni, Achille Variati È in programma per lunedì 16 dicembre la cerimonia conclusiva delle celebrazioni in onore del 93° anniversario dell’istituzione della Provincia di Frosinone. A partire dalle ore 10.30, nel Salone di...

ULTIM’ORA Alatri – Maltempo, alberi su auto e strade chiuse Da poche ore il forte vento sta provocando danni su tutto il territorio comunale. Chiusa per qualche ora via Termine di Alatri per la caduta di un grosso albero. I...

Regione – Civita Castellana: all’ “ospedale passeggiano i topi nel reparto di Chirurgia” Sindaco e Presidente del Consiglio: ”Invito per Olocausto e per sopralluogo ospedale, dove passeggiano i topi nel reparto di Chirurgia”. ”Nicola Zingaretti vedrà il Comune di Civita Castellana sempre in...