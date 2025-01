Regione – Celebrata la settimana nazionale della Protezione civile: Open Day ed esercitazioni in tutto il Lazio | TG24.info

Si sono conclusi con successo i tre eventi chiave organizzati dal Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE112 tra il 10 e il 13 ottobre 2024, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile.

Le iniziative, che includevano l’esercitazione nazionale Exe Flegrei 2024, la campagna “Io non rischio”, e l’Open Day delle Sale Operative della Protezione Civile e del NUE 112 di Via Laurentina a Roma, hanno coinvolto migliaia di cittadini e operatori in tutta Italia, rafforzando la consapevolezza collettiva sulla gestione dei rischi naturali e sulla prevenzione.

L’esercitazione nazionale Exe Flegrei 2024, iniziata il 10 ottobre e conclusa il 12 ottobre, ha testato il Piano nazionale di Protezione Civile per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con il Comune di Napoli e altre istituzioni, l’ esercitazione ha coinvolto attivamente la Regione Lazio, in particolare il X Municipio di Napoli – Fuorigrotta e il Comune di Frosinone, oltre a Prefettura di Frosinone, ARES 118, Cotral e le Organizzazioni di volontariato della Colonna Mobile Regionale Lazio.

Il 10 ottobre è stato simulato l’innalzamento del livello di allerta da arancione a rosso, con l’attivazione delle operazioni di preallarme e inizio del trasferimento simulato della popolazione del X Municipio di Napoli verso Frosinone. Il giorno seguente, la Regione Lazio ha predisposto il sistema di accoglienza per la popolazione evacuata presso il Punto di Prima Accoglienza (PPA) di Frosinone e ha attivato i Centri Operativi Avanzati (COA) per garantire la gestione efficace dell’emergenza.

Il 12 ottobre, l’esercitazione si è conclusa con il test completo del piano di evacuazione e accoglienza delle circa 36.000 persone evacuate assistite e di altre 35.000 che si sarebbero spostate autonomamente. L’evento ha dimostrato l’efficienza del Sistema nazionale di Protezione Civile nella gestione di una potenziale emergenza vulcanica di scala nazionale. Nell ’ambito di Exe Flegrei 2024, venerdì 11 ottobre alle ore 17:00 è stato effettuato il test del sistema IT-alert. Il test ha permesso di verificare il corretto funzionamento del sistema e la sua capacità di comunicare tempestivamente in caso di emergenza reale.

Nelle piazze italiane Domenica 13 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri, la campagna nazionale “Io non rischio” ha visto la partecipazione di migliaia di volontari di Protezione Civile in tutta Italia. Nelle 37 piazze della Regione Lazio, i cittadini sono stati sensibilizzati su come adottare comportamenti sicuri per prevenire i rischi legati a terremoti, alluvioni, incendi e vulcani. L’iniziativa ha promosso l’importanza del contributo di ciascun cittadino nella riduzione dei rischi sul proprio territorio.

Sempre domenica, la Regione Lazio ha aperto al pubblico le Sale Operative della Protezione Civile e del NUE 112, offrendo ai cittadini la possibilità di conoscere da vicino le attività di coordinamento delle emergenze. L’Open Day ha attirato numerosi partecipanti, oltre 180, che hanno preso parte a momenti formativi dedicati alle procedure di intervento in caso di emergenza.

L’ iniziativa ha rappresentato un’opportunità unica per conoscere da vicino il lavoro quotidiano del sistema di emergenza della Regione Lazio e per acquisire informazioni utili su come comportarsi in situazioni di emergenza e pericolo. I visitatori hanno potuto scoprire, sotto la guida del personale qualificato della Direzione Regionale “Emergenza, Protezione Civile e NUE 112”, le attività svolte nelle Sale Operative, partecipando anche a momenti formativi durante i quali sono state illustrate le principali procedure di intervento.

«Voglio ringraziare di vero cuore tutte le Volontarie e i Volontari della nostra Protezione Civile Regionale, gli operatori del Nue112 guidati dal Direttore Massimo La Pietra, per il grande lavoro di queste ore. Ogni giorno, in silenzio, questi operatori si prendono cura della sicurezza collettiva. Un esempio di come – insieme – si possa superare qualsiasi ostacolo». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.