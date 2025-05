Regione – Bertucci: “Buon lavoro al Comitato di coordinamento in materia di politiche per lavoro, formazione e istruzione” | TG24.info

“Auguro buon lavoro al Comitato regionale di coordinamento in materia di politiche per il lavoro, per la formazione e per l’istruzione: ringrazio il Presidente Rocca e l’Assessore al Lavoro Schiboni per questa importante iniziativa, a conferma di come questa amministrazione regionale porti avanti un lavoro costante e qualificato su questi temi”.

Così in una nota Marco Bertucci (foto), Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, che ha aggiunto: “Con grande favore, infine, saluto quanto comunicato dall’assessore in merito agli interventi futuri della Regione sulla formazione continua e la riqualificazione del personale per incentivare il valore della formazione come forma di tutela del lavoro di nuova generazione, ed ancora in merito alle iniziative specifiche sul sostegno all’occupazione giovanile, per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro: obiettivo la riduzione del tasso di disoccupazione e la predisposizione di sistemi sempre più avanzati per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta, ed ancora un forte focus di monitoraggio e valutazione delle politiche attive. Priorità per una Regione Lazio che guarda avanti, senza lasciare indietro nessuno”.