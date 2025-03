Regione – Assessore Regimenti: “Scia di violenze contro le donne, sicurezza rosa sia priorità” | TG24.info

“La testimonianza della giovane ragazza aggredita nell’androne di un palazzo nei pressi della stazione Termini è drammatica. Ha avuto il coraggio di raccontare la terribile esperienza di cui è stata vittima e non ha esitato a denunciare. La sicurezza delle donne è una priorità perché una città più sicura per le donne è una città più sicura per tutti”.

Così in una nota Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Polizia Locale, Sicurezza urbana ed Enti locali della Regione Lazio. “Purtroppo – continua Regimenti – questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di violenze avvenute intorno alla stazione Termini e che spesso hanno riguardato le donne, un problema che nasce anche dal degrado in cui versa da tempo la zona. Un problema per i residenti, costretti a vivere con la paura, e anche per i milioni di turisti transitano in quell’area di Roma, un pessimo biglietto da visita per la Capitale”.

“Le violenze contro le donne, così come le diverse forme di ineguaglianza di genere, hanno un effetto diretto sull’aumento del sentimento di insicurezza, riduce la mobilità delle cittadine e restringe la loro capacità di esercitare pienamente e liberamente la loro cittadinanza. Per questo nei Patti sulla sicurezza urbana bisognerà mettere in campo misure specifiche per la sicurezza delle donne, a partire dal potenziamento dei sistemi di telesorveglianza e dall’implementazione dei taxi rosa per favorire la mobilità nelle ore notturne” conclude.